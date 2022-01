Vaqueros colapsó y quedó todo lleno de basura: críticas al operativo policial

Largas filas, bocinazos y malestar general fueron algunas de las imágenes que se vieron el fin de semana durante los controles policiales en el ingreso a la localidad de Vaqueros, que fue elegida por miles de salteños para refrescarse ante las altas temperaturas.

El propio intendente, Daniel Moreno, en FM Profesional, se refirió a la situación y responsabilizó al "minucioso" operativo policial. “Por ahí no estuve muy de acuerdo, había demoras de una hora y media, y la verdad que no es justo que la gente de Vaqueros pague por otras personas que van a hacer disturbios al río, se van y no cuidan”, disparó.

“Nos vamos a juntar con la policía, con la Vial para ver de hacer un operativo más tranquilo, más serio”

Sobre este punto, señaló que hasta las 13 horas ya se había registrado el ingreso de 5500 vehículos a la zona de los ríos, colmando la capacidad de los accesos a la playas y zonas de camping. "Luego la policía no dejó entrar a más nadie que no sea de Vaqueros porque ya estaba colapsado el departamento por la cantidad de gente que había entrado", contó.

También aclaró que los controles se intensificaron producto de los serios incidentes ocurridos días atrás tras excesiva ingesta de bebidas alcohólicas de algunos visitantes. “La policía hizo un operativo nuevo, porque la semana pasada hubo bastante disturbios”.

En ese marco, sostuvo que se reunirán con las áreas de Seguridad y de la Vial para analizar la situación. “El operativo debería arrancar mucho antes del puente de Vaqueros como para que la gente no se demore, y deberían ser más personas, no tres o cuatro personas como había ayer hasta las 13”, criticó.

“Si alguien se infarta, vamos a tener un gran problema porque estamos encerrados, no podemos salir, no podemos entrar”

No obstante, subrayó que está claro que se necesita otra alternativa, y enfatizó en la importancia de la obra que comprende un nuevo puente y acceso al departamento con colectora y circunvalación. “Estamos sumamente contentos, porque es un gran logro para el departamento”

Para finalizar, apuntó contra aquellos que arrojan basura y no cuidar la zona. “Hoy tuvimos que sacar tres camiones para levantar la basura, y la verdad que da pena, que no cuidemos, que no disfrutemos y que no lo hagamos con conciencia", finalizó.