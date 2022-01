Profundizan acciones para que docentes y alumnos lleguen vacunados al inicio de clases

Aunque a enero le faltan pocos días para terminar, las miradas de muchos sectores ya están puestas en marzo, cuando se prevé que inicie el ciclo lectivo 2022, esperando que el mismo sea con una mayor normalidad luego de dos años complicados por la pandemia del COVID-19 y cursando la tercera ola de contagios.

Desde el Gobierno de la Provincia también están pensando en esta cuestión y en los últimos días han reforzado su mensaje para el sector educativo para que el mismo aproveche de inocularse contra el virus y adquirir las defensas necesarias, tanto en los educadores como en los estudiantes.

Ahora desde el Ministerio de Salud dieron a conocer que aquellos maestros o alumnos que se acerquen a los centros de vacunación contra el coronavirus tendrán la prioridad para aplicarse las dosis.

“La meta es comenzar el ciclo lectivo con la mayor cantidad de alumnos, maestros, profesores, directivos y personal no docente vacunados, para que tengan un espacio seguro para estudiar y trabajar”, manifestó al respecto la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, quien anticipó que la próxima semana un vacunatorio móvil irá por la ciudad de Salta para que la población en general se inocule, como así que agentes sanitarios recorrerán las 30 escuelas del régimen de verano para también facilitar las dosis a su gente.

¿Un pase sanitario escolar?

Mientras en muchos lados se está exigiendo el pase sanitario, con la aplicación de dos dosis mínimo de las vacunas para el acceso a sitios o actividades, ahora también se habla de su aplicación para el dictado de las clases.

Esta posibilidad no la descartó Fernando Mazzone, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). "Sabemos que la vacuna no es obligatoria, pero a las pruebas me remito cuando vemos que el mayor porcentaje de internados por covid-19, no sólo en Salta sino en el país, no recibió vacunas", manifestó al medio Salta|12.

Por su parte el titular del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina, dijo también a este medio que primero el Gobierno debe generar acciones legales para resguardar a las autoridades educativas, como tal vez la obligatoriedad de las vacunas. “Es hora que tome medidas relacionadas al tema, ver normativas legales donde lo crea conveniente al pase y así, le de la cobertura legal a las instituciones para exigirlo; hoy por hoy, la admisión (a las escuelas) no la puedo reglamentar en función a un pase sanitario", consideró.