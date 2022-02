PAMI: “No sabemos lo que viene, pero lo que tenemos no es bueno”

El PAMI en Salta tomó relevancia este miércoles ya que, luego de episodios de irregularidades y pedidos de soluciones, intervenciones o cambios en la conducción que permitan terminar con la “inoperancia”, sería inminente un cambio en la conducción de la obra prestacional de los abuelos.

Por ahora se dice que el reemplazo de la imputada Verónica Molina, sería Diego Albornoz, también Militante de La Cámpora o el exconcejal capitalino Ignacio González, hoy integrante del Ministerio de Desarrollo Social.

Al respecto de estos “rumores” que están sonando con fuerza InformateSalta se comunicó con Soledad Tais, secretaria general de Sutepa quien por ahora dijo que no tienen novedades concretas. “Oficialmente hasta ahora no tenemos ninguna información, lo único que sabemos es lo que nos enteramos por los medios; me parece que si el río suena, piedras trae”, manifestó primeramente.

No obstante recordó que desde Sutepa vienen pidiendo la intervención del organismo, a raíz de todas las falencias ocurridas en estos años. “Nos preocupan las prestaciones, la situación en el interior que es fatal, el juez federal dictó que PAMI debía cumplir con las prestaciones, Verónica Molina había hecho una apelación pero se la rechazaron”, especificó Tais.

“No sabemos lo que viene, pero lo que tenemos no es bueno, creemos que esta situación no da para más, está agotada”

La secretaria general también recalcó en que desde el inicio de esta gestión hubo inconvenientes, sacando a compañeros de las agencias del interior, poner gente sin respetar la carrera administrativa, casos de desprecio más los inconvenientes en lo prestacional.

“Venimos de dos gestiones que no fueron buenas, lo que peleamos es que al PAMI se lo deje de tomar como bastión político, que quien asuma se ocupe de mejorar la situación prestacional”, solicitó Tais para quien asuma la conducción de la entidad.

“Esperamos que esta gestión mejore las prestaciones, que se asuma al PAMI como la obra de jubilados que es”