Exeni presentó su proyecto para tratar la depresión y ansiedad

Este lunes en el anfiteatro del Parque San Martín tuvo lugar un encuentro abierto para todos los salteños interesados sobre el proyecto que presentará el diputado Omar Exeni para optimizar la atención de personas que transiten episodios de ansiedad y depresión.

La invitación realizada por el legislador se extendió a todas las personas que se encuentren atravesando un diagnóstico de este tipo, a sus familiares y a todo profesional o vecino interesado. Con una concurrencia de más de 75 personas aproximadamente, logró poner sobre la mesa un tema del cual hasta hace poco tiempo era tabú o que no se quería debatir.

Al respecto InformateSalta dialogó con el diputado Exeni quien se mostró contento por el interés de la ciudadanía en el proyecto, rescatando que han sido los mismos salteños quienes han pedido un consultorio donde se traten estas patologías de la salud mental, y agradeciendo la participación en el encuentro del doctor Bernardo Biella.

“La salud mental es un tema que estaba escondido, una vez que se puso en marcha el proyecto sobre la tartamudez, mucha gente me pidió que trabaje en consultorios públicos para ataques de pánico, ansiedad y depresión”, rescató el diputado provincial.

Del mismo modo señaló que estos consultorios buscan contar con la atención de profesionales psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, además de una ambulancia para aquellas personas que en casos de ataques no pueden manejar. También señaló la importancia de que se pueda brindar asistencia al interior de forma virtual o vía Zoom ya que mucha gente no puede llegar hasta la Capital.

“De cada 10 personas, 5 o 6 pasan sufrieron por esto, por eso queremos trabajar para que la gente tenga su consultorio y tratamiento, hicimos este encuentro en un ámbito público porque muchos no pueden estar encerrados, les agradezco que participaran porque este era una tema del que no se hablaba, que no le daban importancia”, enfatizó.

“Queríamos presentar y debatir este proyecto, en estas semanas lo estaremos presentando así se trata en los primeros días de sesiones”