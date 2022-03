Reclaman que en farmacias no quieren entregar tickets o dan recibos sin valor

Hay cierto malestar por parte de salteños, quienes denunciaron una supuesta irregularidad en distintas farmacias las cual afirman que se están “acostumbrando” a no entregar tickets o recibos por la venta de medicamentos, con el temor que esto sea parte de una maniobra para el expendio “en negro” de estos artículos.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según informa el medio CuartoPoder, muchas han sido las denuncias que recibieron respecto de vecinos que fueron a distintas farmacias a proveerse de los remedios que necesitan, pero no les entregan el recibo, dicen que están dentro de las compras pero no aparecen o los que dan no son de valor fiscal.

Al parecer hay una metodología que se estaría repitiendo: Una vez concretada la compra desde las farmacias entregarían un boleto impreso junto al producto. Si uno se da cuenta y reclama por el ticket que tiene valor como comprobante, muchos se estarían negando a darlo y, tras varios intentos y una insistencia constante, recién lo entregan.

Uno de los denunciantes identificó incluso una de las cadenas donde habría pasado este episodio. “En farmacia Del Valle no dan factura, te dicen que adentro está el ticket, pero no es la factura, es un control de movimientos de stock que dice ‘no válido como factura’. Luego de varias quejas emiten el ticket”, relató.

Es así que muchos se animan a vaticinar artimañas de fondo, con hipótesis que apuntan a 'ventas en negro' como también a 'lavado de dinero'. “Con las facturas que emiten, blanquean plata. Puede ser para justificar sobreprecios en las compras de los estados municipal, provincial; o simplemente blanquear la actividad de prestamistas. Hay un gran negocio detrás de esto”, dicen los denunciantes al medio.