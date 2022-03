River revoluciona Salta y sus hinchas palpitan el partido contra Laferrere

De pronto el negro que acompaña al rojo representativo de la bandera de Salta fue cambiado por el blanco, colores que ahora se reflejan en las camisetas, los gorros y los carteles que los fanáticos de River Plate no dudan en exhibir para alentar al equipo que esta noche jugará en nuestra provincia.

Todas las miradas están posicionadas al encuentro que tendrá lugar en el estadio mundialista padre Ernesto Martearena cuando, desde las 21.30 horas, el equipo que dirige Marcelo Gallardo salga a enfrentar a Deportivo Laferrere como parte de la Copa Argentina 2022, prometiendo un encuentro donde se palpitarán todas las emociones, sensaciones, vértigos y anticipando una algarabía que es extrañaba por estas tierras.

InformateSalta estuvo palpitando con los “millonarios” cada instante previo al partido, desde que se anunció su arribo hace unas semanas, luego con los detalles de la venta de las entradas que se agotaron en cuestión de minutos, como así el desborde de fanáticos en las afueras del Martearena para retirarlas los accesos.

Vale sumar la presencia de nuestro móvil afuera del hotel Sheraton Salta cuando anoche llegó el cuerpo de jugadores integrado por Franco Armani, Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Bruno Zuculini, Juan Fernando Quintero, entre otros que se abrieron paso entre una multitud que enarbolaba sus banderas y entonaba sus cánticos de alientos en medio de una nube de colores con el humo de las bengalas.

Esta mañana y pese a la sutil amenaza del cielo de lloviznar, los fanáticos seguían afuera del hotel intentando conseguir algún saludo de los jugadores o ver a algunos de estos mientras realizan la concentración, oportunidad que InformateSalta aprovechó para dialogar con ellos.

“Lo más importante ante todo, que era venir a ver a River y tratar de conseguir una firma o algo”, dijeron dos chicas a nuestro móvil tras haber faltado a clases. “Esto es una pasión inexplicable, desde chiquitas lo seguimos”, agregaron luego de comentar que desde las 7.00 aproximadamente estaban haciendo la vigilia.

“Todavía no vi a nadie, pero esperaremos”, decía un hincha. Mientras tanto una mujer no dudaba en ocultar su admiración por Gallardo con un cartel donde decía amarlo más que a su marido. “Desde las 8.30 que estoy acá, estuve anoche en el mismo lugar, no conseguí entradas pero seguro ganamos”, agregaba entre tantos otros testimonios que desbordaban de expectativa.