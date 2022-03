Roberto Navarro, contra Alberto y Cristina: “Ahora hay más miseria con el peronismo en el gobierno”

"¿En serio Alberto cree que va a llegar a 2023 sin Cristina? ¿En serio Cristina cree que puede ser vicepresidenta y jefa de la oposición a la vez?”. Se trata de apenas dos frases sorpresivas que el periodista Roberto Navarro, conocido por su militancia a favor del kirchnerismo, usó este lunes en un editorial lapidario para hablar de la interna del Gobierno nacional y la grave crisis económica.

En su programa de El Destape Radio, Navarro cuestionó la gestión contra la inflación, mencionó el efecto de la guerra Rusia-Ucrania y deslizó una eventual derrota del Frente de Todos en 2023, en caso de mantenerse los problemas actuales.

“El Presidente, que pasó su mejor momento cuando en 2020 se erigió en el padre que nos cuidaba de la pandemia y nos explicaba lo que estaba pasando en el mundo, debió hacer lo mismo esta vez”, dijo Navarro en uno de sus pocos elogios a Alberto Fernández. Es que su discurso, bastante encendido, estuvo plagado de críticas y chicanas.

“El Presidente debió explicar que por la pandemia y la guerra hay hambre en el mundo, pero que acá en el país tenemos nuestros alimentos y que podemos tomar las medidas para solucionarlo”, señaló. “Mostrar cuadros con todos esos datos, como en la pandemia, en cadena nacional”, pidió, en referencia a las antiguas filminas del Covid-19.

Navarro reclamó que Fernández “tiene la obligación de evitar que la guerra se convierta en ganancias extraordinarias para unos pocos y hambre para millones”.

Sobre la declaración de “guerra” contra la inflación, Navarro afirmó que “el viernes Alberto no dijo nada y defraudó”.

“Desde que anunció el inicio de la beligerancia hasta ese discurso, en esos cuatro días, los precios aumentaron en algunos casos hasta un 30%. No fue buena idea anunciar que lo iba a anunciar”, aseveró.

“Somos un país que debería estar viviendo mejor por la guerra y estamos avanzando hacia una miseria desesperante”, añadió, además de contar que “las entregas de aceite están suspendidas” y que puede haber “50% de pobreza”.

“El presidente se convirtió en un meme que anunciaba una guerra con fecha y hora para que el enemigo se apreste a la batalla y para colmo no atacó”, advirtió el también periodista de C5N.

Sobre la interna del Frente de Todos, que quedó evidenciada en la votación parlamentaria del acuerdo con el FMI, Navarro declaró: “El Presidente no puede hacer política sin los votos de Cristina y Cristina no puede como condición para la unidad sostener posiciones como no refinanciar la deuda con el FMI, que ya no apoyan incluso muchos de los políticos kirchneristas”.

“Creer que esas diferencias entre los que nos reivindicamos kirchneristas no tienen un correlato en la sociedad y que el sector conservará el año que viene el mismo apoyo electoral que en 2017, 2019 o incluso 2021, que estos dos años de cogobierno van a ser ignorados por los argentinos es un poco más que voluntarioso. No va a ocurrir”, vaticinó el conductor K.

Y aseguró: “No se está rompiendo solo el Frente de Todos, se está rompiendo el kirchnerismo”.

Por último, habló de una eventual “hiperinflación” por la emisión monetaria.

“La pandemia y ahora la guerra cambió todo. Ahora hay más miseria con el peronismo en el gobierno. Esa es la realidad. Y la solución de Alberto y Cristina es romper. Ella resguarda su legado para 2027. Él se aleja de la mancha venenosa que es Cristina cuando el peronismo vuelva al llano”, reflexionó en duros términos.

”Y mientras el país se llena de cartoneros y estamos entrando en una especie de 2001 crónico en el que la pobreza y el hambre se naturalizan y extienden en el tiempo”, expresó.

“Con los aumentos de precios de los último meses el hambre es parte de la cotidianeidad de cada vez más millones de compatriotas. El invierno se acerca y el Estado no tiene plata para importar gas para producir y para calefaccionarse”, sumó en su editorial.

Navarro finalmente propuso: “Alberto debería volver a llamar a Cristina y Cristina debería esta vez atenderlo. Y formar un frente lo más poderoso posible”.