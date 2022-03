Advierten que retrotraer los precios podría generar desabastecimiento

Por la “guerra contra la inflación” anunciada por el presidente Alberto Fernández, el gobierno nacional mantuvo una serie de reuniones con diferentes supermercados y productores de bienes. El objetivo de las mismas es retrotraer los precios al 10 de marzo.

Las grandes cadenas de supermercados de todo el país, se comprometieron a retrotraer los precios que Comercio Interior detectó con “incrementos excesivos”. Lo cierto es que diversos especialistas en economía opinan que esta medida no causaría un impacto real en el bolsillo del ciudadano de a pie.

En una entrevista con InformateSalta, el economista Álvaro Pérez explicó algunos conceptos cruciales para comprender la dimensión de lo que ocurre en Argentina desde hace tiempo, una inflación que supera el 50%. La medida “es de locos, la definición de locura según Einstein es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes y Argentina ya tomo medidas como esta”, comenzó diciendo sobre retrotraer los precios.

"¿Qué es lo que sobra? pesos y ¿qué es lo que falta? bienes"

“Es interesante como no se esta diagnosticando correctamente el problema de la inflación, que empezó hace muchísimos años luego de la salida de la convertibilidad y la causa es una sola, no son los empresarios sino de quien tiene la potestad de decidir poner más pesos en una economía donde no quieren pesos”, continuó.

Realizando un paralelismo con la ley de la oferta y la demanda, aseguró: “¿Qué pasa con algo que ya hay? baja el precio, si esa es la definición ¿qué es lo que sobra? pesos y ¿qué es lo que falta? bienes. Entonces tenés que poner más bienes, desarrollando la inversión promoviendo la inversión”.

“Cuando se regulan los precios lo que va a haber es desabastecimiento".

El estado que quiere regular precio en lugar de hacer que el productor produzca más va a hacer que produzca menos del producto precio cuidado”, continuó para pasar a la hipotética situación de la creación de una empresa de alimentos estatal, algo que en algún momento sonó muy fuerte en las oficinas de la Casa Rosada.

"¿Alguien cree que el estado es eficiente gestionando algo?"

“¿Alguien cree que el estado es eficiente gestionando algo? Si lo fuera, sería más barato viajar por Aerolíneas Argentinas que por otras empresas. En Venezuela se estatizó el petróleo y pasaron de ser una superpotencia petrolera a no serlo. Son medidas que se toman a efecto de generar un efecto político comunicacional, habrá rédito político para alguien. Pero como medida de fondo para resolver la inflación, no lo va a resolver”, cerró.

El economista Lucas Dapena, fue consultado por InformateSalta por el mismo tema: “¿Retrotraer los precios al 10 de marzo afecta al ciudadano común?”. Para el especialista en economía, la medida se da “dentro de lo que seria una herramienta de política económica que es el control de precios. Esta vendría a ser una medida adicional que es ustedes subieron los precios ahora los tienen que retrotraer”.

El punto negativo de medidas como esta es que “son de muy difícil control en el cumplimiento, es muy fácil decirlo pero muy difícil hacerlo cumplir y más en un proceso inflacionario como el que tiene argentina que ya hace 2 o 3 años tiene más del 50% y este mes se espera una inflación del 4 o 5%”.

“En la practica (estas medidas) no se sienten, lo que se busca es tratar de hacer sentir que hay algún tipo de control o que están tratando de controlar la inflación. Es más psicológico que práctico”, continuó para ejemplificar: “¿Vos te abordas cuanto estaba el kilo de yerba X? no y es muy difícil controlar. Te dicen el paquete de medio kilo de yerba X vale 250. Pero si las personas de yerba X ven que no les conviene vender a $250, hacen un paquete de 400 gramos y lo venden a $260 porque ese no esta en el acuerdo”.

"Un desabastecimiento de algunos productos que tienen precios cuidados"

Esto genera, según Dapena, que se produzca “un desabastecimiento de algunos productos que tienen precios cuidados, no están porque los pocos que habían se vendieron y los pocos que se producen son para cumplir con el gobierno”.

Una pregunta que se hacen los argentinos al realizar una compra está relacionada a ¿qué es la inflación y porque se produce?, “el problema de la inflación es porque se emite más dinero del que corresponde porque hay déficit, ese exceso de billetes hace que haya inflación. ¿Qué es la inflación? Es la perdida de valor del peso argentino”, explicó.

“Este gobierno esta en un momento donde no tiene el poder político y no tiene la previsibilidad para llevar adelante medidas que realmente combatan la inflación. Lo que hacen es culpar a los empresarios y mostrarle a la población que están haciendo algo, lanzan medidas para que el ciudadano común crea que están combatiendo la inflación”, finalizó muy crítico.