Luciano Scatolini: “El programa Casa Propia tiene un volumen muy importante en Salta”

El Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, visitó Salta para firmar un convenio con el Colegio Federal del Notariado “porque nos preocupa la regularización dominial de los barrios que construimos con fondos nacionales. El apoyo de los escribanos de todo el país es muy importante para nosotros”, comentó en diálogo con InformateSalta antes de hacer énfasis en que “trabajamos mucho con Gustavo Sáenz, con su equipo, con el ministro Dib Ashur con el IPV. Obviamente el programa Casa Propia tiene un volumen muy importante en Salta”.

Siguiendo la misma línea dijo: “El programa Procrear tiene más de 3.500 salteños y salteñas que han accedido y hemos desembolsado más de 4.500 millones de pesos a las familias para que puedan construir su vivienda. Por cada vivienda que se construye se generan 4 puestos de trabajo. Son todas acciones concretas que llevamos adelante en una provincia pujante”.

En los últimos años se pudo ver el crecimiento del déficit habitacional en el país, por esto desde el gobierno que conduce Alberto Fernández aseguran que “la vivienda es una necesidad y es un derecho. Nosotros entendemos como un derecho humano a la vivienda, las acciones que llevamos adelante tienen que ver con poder hacer realidad ese derecho humano, lo hacemos poniendo recursos públicos que son inéditos en cantidad y en variedad de programas que ponemos en marcha. Sabemos que igual la demanda es enorme y cada vez más agregada. Necesitamos un estado más fuerte, necesitamos planificar y ordenar el territorio”.

Otro punto importante que cobro relevancia en los últimos meses es el referido a la búsqueda de reforma en la Ley de Alquileres, “generalmente cuando hay planteos los escuchamos a todos. A veces son planteos de sectores que son muy contradictorios en sus planteos. Tenemos la necesidad como estado de escuchar y después tomar decisiones sobre la base y la tranquilidad de haber sido un gobierno que volvió a poner recursos que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos no estuvieron. Solamente por contarte el modelo de Procrear nosotros nos encontramos con un programa que no entregaba viviendas, no construía viviendas. Hoy ya tenemos más de 150.000 argentinos y argentinas que han vuelto a tener un Procrear que lo hacen sin el crédito UVA que dejo tantos dolores de cabeza” cuestionó el ministro.

“Estamos poniendo 2,4% del PBI de la Argentina en la construcción, lo que es una cifra enorme y que eso es el empuje que le damos desde el estado para que la rueda se mueva. Estamos trabajando para que cada uno de los temas que todavía están pendientes en la Argentina encuentre por lo menos un viso de solución”, sentenció el funcionario.