Búsqueda de Gastón Sanz: " Yo quiero encontrar a mi hijo, si es con vida, mucho mejor"

Gastón Sanz desapareció hace casi tres meses en Castellanos, sin rastros sobre su paradero se sumará a la búsqueda el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y comenzarán las tareas desde esta tarde.

InformateSalta buscó la palabra de Andrés Sanz, papá de Gastón quien se mostró expectante ante este nuevo operativo y explicó "me pone muy contento porque la verdad que me sentía muy solo porque ya es como que pasa el tiempo y todo el mundo se olvida de Gastón".

En cuanto al trabajo que realizan desde el miércoles con el equipo especializado (SIFEBU), contó "Ellos van a continuar con un trabajo que se hizo en el mes de Febrero cuando había mucha lluvia, estaba muy feo, no se podía. Ellos habían venido con perros, pero habían venido de Catamarca, Jujuy, de la policía de Federal también".

Andrés dijo a InformateSalta que "ayer me llamó el comisario Villarubia, quien estaría a cargo del operativo y me dijo que ya estuvieron chequeando el lugar e iban a empezar por donde empezó todo, o sea por donde vive Gastón, empezamos de nuevo".

"Yo quiero encontrar a mi hijo, si es con vida, es mucho mejor, pero quiero encontrarlo. Tengo la esperanza que esté resguardado en alguna casa, esté en situación de calle. Él no está consciente de lo que hace porque no está tomando su pastilla, sufre un trastorno psicológico, es "bipolar" y necesita tomar si o sí una pastilla de litio. Él no va pedir ayuda, mi ilusión es encontrarlo", manifestó el hombre esperanzado ante este nuevo operativo.

Pedido de Recompensa

En cuanto a su pedido de recompensa, Andrés Sanz dijo que su insistencia es para conseguir datos a nivel Nacional sobre el paradero de Gastón, en tal sentido ya hizo el pedido y ahora espera respuestas.

"La recompensa me ayudaría un poco más, para que la gente me de datos. Hace mucho que no tengo datos" concluyó.