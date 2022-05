Urtubey aseguró que “si no logramos una agenda en común, Argentina va a fracasar”

El ex gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue entrevistado por RadioLaRed donde hizo referencia al clima político del país y la disputa de poder dentro del Frente de Todos. En esta línea aseguró que la política se debe “despersonalizar y discutir temas e ideas”.

Urtubey analizó: “La Argentina hoy está en un momento muy complejo y ha entrado en un círculo vicioso en el cual la confrontación es lo único que, valida los principales espacios políticos de Argentina, hecho que es muy atractivo para la construcción de poder, pero es muy malo para el desempeño del país”, y agregó, “la economía argentina está mal y no se va a arreglar cuando se arregle la economía per se sino cuando se arregle la política”.

En esta línea adelantó, “la propuesta que tenemos es trabajar sobre acuerdos y consensos para cambiar el clima del país y tener una dirigencia política que este mucho más parada en la agenda de la gente que en la agenda del poder. Queremos comenzar a reconciliar a la gente con el sistema político. Si no hay confianza Argentina no va a caminar. Más que con este o con esta tiene que ser con este tema o con este otro. Si empezamos a despersonalizar y a trabajar sobre ideas nos vamos a poner de acuerdo”.

Quien supo compartir formula con Roberto Lavagna en la carrera presidencial 2019, se refirió a Macri y Cristina Kirchner “esos dos liderazgos demostraron que resultaron ser nocivos para Argentina, no desde una descalificación personal sino esa concepción política”. Además, no descartó presentarse como presidente, “el que te diga que no quiere ser presidente y se dedica a la política o te miente o tiene una mediocridad tremenda. Si logramos el consenso a todo el mundo lo va a estimular ese desafío”.

Al ser consultado sobre la figura de Javier Milei, comentó: “Hay gente que es muy lógico que se sienta identificada con Milei, el problema es que la receta y la respuesta comienza a hacer interferencia respecto a lo que pensamos muchos argentinos respecto a la viabilidad sino fundamentalmente la sustentabilidad. Celebro que se pueda canalizar desde la institucionalidad el camino de los que creen que esta todo mal, nosotros queremos ofrecer otro camino”.

“La Argentina necesita un nivel de protección social que no será el 50% del PBI como ahora, pero tampoco el 0%. Entender cuál es la conformación, una cosa es la Argentina mirada desde Buenos Aires y otra cosa cuando estas en el resto de Argentina”, finalizó.