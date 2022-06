Día clave en el Concejo: ¿Qué dirán o harán tras la polémica de los impuestos municipales?

Luego de varias semanas donde, entre no sesionar y el reunirse para tratar temas poco (o nada) relevantes comparados con las necesidades de los vecinos, este miércoles el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta tendrá el protagonismo que se le requiere desde que inició el año legislativo ordinario.

Es que todo indica que el principal tema que los ediles debatirán, tratarán y reflexionarán será el supuesto cobro irregular de los impuestos municipales mediante la boleta de la tarifa de luz eléctrica, los cuales quedaron en el ojo de la tormenta tras la resolución emitida por el Ente Regulador de Servicios Públicos aseverando inconsistencias.

Luego que el organismo publicara dicha resolución, la polémica no tardó en instalarse no solo en la sociedad salteña, que corrió a ver cuánto pagaban en dichas boletas o enterándose de su existencia, sino también de los funcionarios, autoridades y organismos que se cruzaron entre ellos, acusándose y defendiéndose, apuntando a las irregularidades del procedimiento o escudándose en que nunca se incumplió normativa alguna.

Una voz es la de Carlos “Uluncha”, Saravia, presidente del Ente Regulador, quien ante InformateSalta sentenció que “se pueden cometer errores, pero no hay que tener la soberbia de no aceptar y no devolver el dinero”, advirtiendo que la Municipalidad debe restituir el dinero mal cobrado de los impuestos a los contribuyentes.

Por parte de la comuna, fueron varios los funcionarios que negaron rotundamente cualquier incumplimiento, que siempre se obró de forma ilegal, se cobró conforme a la normativa y con conocimiento del Ente, prometiendo igualmente que si hubo alguna falla, ya fueron subsanadas. “Eso es elemental, si hay un cobro que es irregular, obviamente que desde la Municipalidad se lo devuelve”, aseguró el Procurador de la Municipalidad, Ramiro Angulo, por ejemplo.

Ahora es el turno del Concejo Deliberante de hablar del tema, anticipándose que en la parte de manifestaciones los ediles analicen lo que ha pasado y hacen sus descargos, expresen sus pareceres sobre la cuestión y, principalmente, haya algún proyecto de resolución, un requerimiento de audiencia, ordenanza, iniciativa, un “algo” para que sobre todo lleven tranquilidad a los vecinos.

Cabe recordar que, en ocasiones anteriores, ya hubo algunas manifestaciones por los representantes capitalinos. “Pedimos que se haga una corrección masiva para no estar cargando a los vecinos con que ellos mismos pidan el reintegro de sus impuestos y así se acordó”, dijo en su momento el edil José Gauffin.

Por su parte la concejal Soledad Gramajo fue más crítica, al subrayar que le hacía “mucho ruido” que el Ejecutivo municipal “malinterprete los impuestos, sobre todo el inmobiliario”, al mismo tiempo que no ha visto hasta la fecha “nada firmado entre EDESA y el municipio que pasara por el Concejo y que lo habilite a hacer cobros indiscriminados, ilegítimos, arbitrarios”.