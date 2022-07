Villamayor: “¿Por qué no acompañarías a un gobernador que está haciendo bien las cosas?”

Durante la emisión del programa Sin Vueltas emitido por la pantalla de SomosSalta, el periodista Federico Storniolo entrevistó a la diputada provincial María del Socorro Villamayor que no se guardó nada a la hora de hablar sobre las diferentes gestiones que lleva adelante el gobierno provincial y la búsqueda del federalismo.

El primer punto en la entrevista estuvo relacionado al cruce que se dio durante la última sesión ordinaria de la Cámara Baja entre las legisladoras Patricia Hucena y Cristina Fiore, “la discusión que se armó fue más una chicana política en un ámbito de discusión como lo es la cámara deliberativa, pero lo importante es esta mirada que tiene el gobernador sobre reducir las asimetrías que tenemos a nivel nacional”.

“Tiene que ver con una mirada del norte grande, lo que hace el gobernador es sumar sus fuerzas junto a otros gobernadores y mostrar la región del norte para que está Salta profunda no sea olvidada”, continuó.

Al hablar de diferencias o asimetrías detalló, “las que tenemos frente a la energía, el combustible, lo que sale el flete desde el puerto a Salta, es decir todas estas cuestiones que encarecen y hacen que sea un norte olvidado son las cuestiones por las que está trabajando”.

“Las provincias como la nuestra no tienen recursos suficientes y dependemos de una coparticipación del año 1935 y de la bonhomía de los presidentes y él (Gustavo Sáenz) sabe estar bien con cada uno de ellos”, puntualizó.

Respecto a la reunión que llevó adelante el Gobierno Provincial con distintos sectores en la búsqueda de un punto en común en cuanto al pedido de más federalismo destacó la importancia de que “de 60 intendentes fueron 55, de diputados de 60 fueron 44 y faltaron 4 con aviso, de los senadores de los 23, 19 presentes”.

En un tono más crítico cuestionó, “¿por qué no acompañarías a un gobernador que está haciendo bien las cosas?, eso es lo que hay que preguntarle a aquellos que se quejan, o porque no fueron a firmar el documento si era pública la convocatoria. Es mentira que no conocían”

Para finalizar analizó la política de cara a las elecciones generales 2023: “No veo una figura, si veo personas antojadizas, pero en realidad no veo una figura que yo diga que bueno es que venga una contracara porque es necesario que venga una persona que plantee cuestiones porque te hace reflexionar”