Por primera vez en 40 años, la UNSa sancionó su presupuesto antes de fin de año: Más de $69 mil millones

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) aprobó este jueves el Presupuesto 2026 en una sesión considerada trascendental para su vida institucional. El hecho marca un hito histórico, ya que es la primera vez en más de 40 años que la casa de estudios sanciona su presupuesto antes de finalizar el año calendario.

La propuesta presentada por el rector Miguel Nina obtuvo un amplio respaldo del Consejo Superior, con un solo voto negativo y tres abstenciones, reflejando un consenso mayoritario sobre la planificación financiera y las prioridades institucionales para el próximo ciclo académico.

Durante el tratamiento del proyecto, el Rector respondió las inquietudes planteadas por los consejeros, mientras que el secretario administrativo expuso los lineamientos centrales del presupuesto. Para el ejercicio 2026 se estimó un cálculo de recursos de $69.329.276.127, destinados a financiar gastos corrientes y de capital de la Universidad.

El presupuesto aprobado prioriza el fortalecimiento académico, la mejora de las condiciones de enseñanza, el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil, el impulso a la investigación y el desarrollo tecnológico, además del apoyo a los estudiantes mediante becas y distintos mecanismos de acompañamiento.

Desde las autoridades universitarias destacaron que la aprobación anticipada permitirá iniciar el 2026 con mayor previsibilidad institucional. Tanto el rector Miguel Nina como la vicerrectora María Rita Martearena coincidieron en que la decisión “consolida un funcionamiento más eficiente, transparente y ordenado de la vida universitaria”.