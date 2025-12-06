La UPATECO sigue creciendo: 208 egresados y un modelo educativo que ya es referencia

La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATECO) realizó este viernes su Acto de Colación 2025, en una ceremonia que reunió a autoridades provinciales, municipales y de la institución, y que tuvo como protagonistas a los 208 nuevos profesionales que recibieron sus títulos en diversas tecnicaturas y licenciaturas.

El acto contó con la presencia del vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand; el rector de la UPATECO, Carlos Morello; y la vicerrectora, Amparo Talens, quienes acompañaron a los egresados y sus familias en una jornada cargada de emoción y orgullo.

“Los felicito porque aprovecharon la oportunidad con mucho esfuerzo, porque sé muchos de ustedes tienen compromisos familiares y laborales con la vida. Eso es esta UPATECO: la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz que con la base de administración pública hizo esta universidad que empieza a ser ejemplo en la Argentina”, manifestó el vicegobernador.

En ese sentido, Marocco destacó al conocimiento como “la herramienta más importante que tenemos para enfrentar los desafíos de la vida”.

Durante la ceremonia, el rector Carlos Morello destacó “el enorme compromiso de los estudiantes que hoy coronan un camino de esfuerzo, perseverancia y dedicación”, y subrayó que la UPATECO sigue consolidando una propuesta académica conectada con las necesidades reales de la provincia y con la formación de perfiles profesionales para el desarrollo local.

Morello también remarcó que “los 208 egresados que están presentes hoy en este acto son la cara visible de un logro mucho mayor, porque en 2025 son un total de 470 las salteñas y los salteños que culminaron sus estudios en nuestra universidad”.

Asimismo, puso en valor “la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz de crear la UPATECO, una universidad pública, gratuita y orientada a la formación para el trabajo, que hoy demuestra con hechos su impacto real en la vida de miles de salteños”.

Por su parte, la vicerrectora Amparo Talens celebró “la diversidad de trayectorias y disciplinas que conviven en la UPATECO”, y afirmó que la universidad “es hoy un espacio donde el conocimiento, la innovación y la inclusión trabajan juntos para generar oportunidades”.

Agregó que “cada estudiante que se recibe en la UPATECO lleva consigo no sólo una formación académica, sino la convicción de que la educación pública puede transformar historias, abrir puertas y mejorar realidades. Ese es el motor que nos guía y el compromiso que renovamos con cada cohorte”.

La voz de los egresados también fue protagonista de la ceremonia

Mónica Marisol Sánchez Samana, egresada de la Tecnicatura Universitaria en Estado Abierto, brindó unas palabras en representación de su cohorte, destacando el rol de la universidad como espacio de crecimiento personal y profesional.

Luego, tomó la palabra el representante de los egresados de las Tecnicaturas de Tecnologías y Oficios, Maximiliano Quipildor, egresado de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, quien agradeció a los docentes y familias por el acompañamiento y llamó a sus compañeros a seguir apostando a la innovación y al aprendizaje continuo.

Las titulaciones entregadas corresponden a las siguientes carreras:

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Calidad

Tecnicatura en Desarrollo de Software

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Compras Públicas

Tecnicatura en Automatización y Robótica

Tecnicatura Universitaria en Estado Abierto

Tecnicatura en Marketing Digital

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Personas

Tecnicatura en Construcción en Seco

Tecnicatura Universitaria en Tramitación Administrativa, Documental y Electrónica

Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Economía Social, Solidaria, Circular y Asociativismo

Tecnicatura Universitaria en Diseño, Gestión y Monitoreo de Políticas Públicas

Tecnicatura en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Tecnicatura en Producción Agropecuaria

Tecnicatura en Instalación, Mantenimiento y Reparación de Paneles Solares

Licenciatura en Seguridad Pública Aplicada a la Función Policial

Licenciatura en Seguridad Pública Aplicada a la Función Penitenciaria

Las autoridades presentes coincidieron en destacar el rol estratégico de la UPATECO en la formación de recursos humanos para sectores clave del desarrollo productivo, tecnológico y social de Salta.