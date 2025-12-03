Según la IA, estas son las 10 carreras universitaria con gran futuro laboral en Salta

Educación03/12/2025
En un contexto donde los nuevos oficios, la minería y la transformación tecnológica están redefiniendo el empleo en el país, conocer qué estudiar se volvió una decisión estratégica. Para ayudar a orientar a futuros estudiantes, analizamos la oferta de grado de UCASAL y UNSa, las dos universidades más importantes de Salta, y le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son las carreras con mayor proyección para los próximos años.

El listado combina tres criterios: demanda laboral creciente en Argentina, vínculo con sectores emergentes en Salta (como minería, energías y servicios digitales) y compatibilidad con los nuevos perfiles profesionales que buscan empresas locales y nacionales.

A partir de ese análisis, estas son las carreras con mejor futuro en la provincia:

  1. Geología, que se estudia en la Universidad Nacional de Salta. Fue ubicada en el primer puesto por su relación directa con la expansión minera en el NOA y la necesidad de especialistas en exploración y análisis de recursos.
  2. Ingeniería Química, dictada en la UNSa. Se destacó por su vínculo con procesos industriales, laboratorios, plantas de tratamiento y producción.
  3. Higiene y Seguridad en el Trabajo, ofrecida por UCASAL. Mantiene una alta demanda en obras, empresas, industrias y proyectos mineros.
  4. Ingeniería Industrial, disponible en la UNSa y UCASAL. Es una de las carreras más versátiles y solicitadas en sectores productivos, energéticos y logísticos.
  5. Ingeniería Electromecánica, que se cursa en la UNSa. Tiene fuerte presencia en mantenimiento, energía, automatización y operación de plantas industriales.
  6. Informática, Programación y Sistemas, con oferta en ambas universidades bajo diferentes denominaciones. La IA señaló que la demanda digital crece de forma sostenida y que permite trabajar para empresas de todo el país desde Salta.
  7. Ingeniería Civil, dictada en la UNSa. Se proyecta como una de las carreras clave por el aumento de obras de infraestructura y desarrollos urbanos.
  8. Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, también en la UNSa. Su relevancia se vincula al control ambiental, auditorías y manejo sostenible del territorio.
  9. Ingeniería Agronómica, de la UNSa. Se mantiene entre las más importantes por la actividad agrícola y productiva del norte argentino.
  10. Ciencias Naturales y áreas biológicas, disponibles en la UNSa. La IA las incluyó por su papel en investigación, salud ambiental y estudios de biodiversidad.
