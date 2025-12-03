Según la IA, estas son las 10 carreras universitaria con gran futuro laboral en Salta

Según la IA, estas son las 10 carreras universitaria con gran futuro laboral en SaltaEducación03/12/2025
En un contexto donde los nuevos oficios, la minería y la transformación tecnológica están redefiniendo el empleo en el país, conocer qué estudiar se volvió una decisión estratégica. Para ayudar a orientar a futuros estudiantes, analizamos la oferta de grado de UCASAL y UNSa, las dos universidades más importantes de Salta, y le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son las carreras con mayor proyección para los próximos años.
El listado combina tres criterios: demanda laboral creciente en Argentina, vínculo con sectores emergentes en Salta (como minería, energías y servicios digitales) y compatibilidad con los nuevos perfiles profesionales que buscan empresas locales y nacionales.
A partir de ese análisis, estas son las carreras con mejor futuro en la provincia:
- Geología, que se estudia en la Universidad Nacional de Salta. Fue ubicada en el primer puesto por su relación directa con la expansión minera en el NOA y la necesidad de especialistas en exploración y análisis de recursos.
- Ingeniería Química, dictada en la UNSa. Se destacó por su vínculo con procesos industriales, laboratorios, plantas de tratamiento y producción.
- Higiene y Seguridad en el Trabajo, ofrecida por UCASAL. Mantiene una alta demanda en obras, empresas, industrias y proyectos mineros.
- Ingeniería Industrial, disponible en la UNSa y UCASAL. Es una de las carreras más versátiles y solicitadas en sectores productivos, energéticos y logísticos.
- Ingeniería Electromecánica, que se cursa en la UNSa. Tiene fuerte presencia en mantenimiento, energía, automatización y operación de plantas industriales.
- Informática, Programación y Sistemas, con oferta en ambas universidades bajo diferentes denominaciones. La IA señaló que la demanda digital crece de forma sostenida y que permite trabajar para empresas de todo el país desde Salta.
- Ingeniería Civil, dictada en la UNSa. Se proyecta como una de las carreras clave por el aumento de obras de infraestructura y desarrollos urbanos.
- Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, también en la UNSa. Su relevancia se vincula al control ambiental, auditorías y manejo sostenible del territorio.
- Ingeniería Agronómica, de la UNSa. Se mantiene entre las más importantes por la actividad agrícola y productiva del norte argentino.
- Ciencias Naturales y áreas biológicas, disponibles en la UNSa. La IA las incluyó por su papel en investigación, salud ambiental y estudios de biodiversidad.
