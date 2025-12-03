Según la IA, estas son las 10 carreras universitaria con gran futuro laboral en Salta

En un contexto donde los nuevos oficios, la minería y la transformación tecnológica están redefiniendo el empleo en el país, conocer qué estudiar se volvió una decisión estratégica. Para ayudar a orientar a futuros estudiantes, analizamos la oferta de grado de UCASAL y UNSa, las dos universidades más importantes de Salta, y le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son las carreras con mayor proyección para los próximos años.

El listado combina tres criterios: demanda laboral creciente en Argentina, vínculo con sectores emergentes en Salta (como minería, energías y servicios digitales) y compatibilidad con los nuevos perfiles profesionales que buscan empresas locales y nacionales.

A partir de ese análisis, estas son las carreras con mejor futuro en la provincia: