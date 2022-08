Denuncian que el hospital de Tartagal no tiene cirujanos y un joven casi muere de peritonitis

Todo comenzó cuando el joven de 25 años llegó al hospital de Tartagal Juan Domingo Perón. Ingresó alrededor de las 14 horas del día martes 27 de julio, el muchacho estaba acompañado de su madre ante un intenso dolor en la zona del apéndice. La mujer ante todo lo vivido decidió visibilizar lo que atravesó su hijo y que podría haberle costado la vida.

"Soy mamá de 4 hijos y sé cuales son los síntomas. Mi hijo tiene 25 años y no porque sea grande no puedo ver por la salud de mi hijo. Estaba de guardia la doctora Ema María Varga, le pido me lo revise, lo ve una enfermera le toma la presión, temperatura y me dicen que estaba bien, le dice a la doctora y me manda para ser atendido con otro doctor que no lo atiende".

Al cabo de unos minutos la mujer consigue por medio de otra empleada del nosocomio que atiendan a su hijo. "El doctor Amaya, el doctor apenas lo revisa me dice parece apéndice , me hace todos los papeles y la orden de internación". Ante este pedido la denunciante asegura que la doctora Vargas reaccionó diciendo "Pero qué se cree ese porquería que a mí me va venir a dar ordenes, él es un residente, él no me puede dar ordenes, me dobló los papeles y me los tiró en el tacho de basura, no me dio respuestas", se quejó.

Ante esto, la madre reaccionó y le advirtió que si a su hijo le pasaba algo sería la responsable. "A ella le pagan para atender no para que esté sentada. La excusa de ella es que estaba sola en la guardia y que le dolía la cabeza, pero era grave lo de mi hijo, si a mi hijo se le reventaba el apéndice nadie se iba hacer responsable" aseguró, a la vez que señaló que no es la primera vez que la doctora Vargas les brinda un trato deshumanizado.

Siguiendo en su relato y tras su reclamo insistente logró se agilizaran las cosas y lo derivaran hacia Embarcación donde se constató que inició con una apendicitis y que con el correr de las horas terminó peritonitis . Fue intervenido y hoy está en recuperación.

"Fuimos a Embarcación, una doctora me lo derivo a Embarcación, me lo vio el doctor Kamus, un cirujano y el doctor Velázquez, estoy agradecida con el hospital San Roque. Fue operado a las 9 de la mañana del miércoles, hasta que les hicieron los estudios" concluyó por Videotar Noticias.