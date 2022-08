“El paro expresa el descontento de los docentes en cuanto a las paritarias"

Así lo manifestó Carmen Venencia, referente de Tribuna Docente, durante la manifestación de docentes en la plaza 9 de Julio en el marco del paro nacional convocado por CETERA. Cuestionaron que ADP adhirió al reclamo pero sin movilización.

“En Salta, el paro es muy importante porque expresa el descontento de los docentes en cuanto a las paritarias, a las condiciones en las escuelas, a las condiciones en la que llegan los chicos a estudiar, hay una gran masa de padres que están desocupados, eso repercute claramente en las condiciones de los alumnos que concurren a las aulas”, sostuvo.

La dirigente expresó, “repudiamos enérgicamente la respuesta que tiene el gobierno a todos los reclamos que tenemos los docentes y todos los trabajadores. Cuando salimos a luchar de manera organizada, el gobierno responde con represión, judicialización, hostigamiento persecución a todos los que salimos a luchar”.

Venencia cuestionó que “la CGT, la CTA y la ADP de Salta salen a apoyar los anuncios de Massa cuando está anunciando que no va a haber más nombramientos en administración pública y Salta tiene 3 mil cargos vacantes que no se están cubriendo, dijo que no va a haber más transferencias a las provincias. Todo va a caer sobre la espalda de los trabajadores”.

Desde Tribuna Docente repudiaron que “el Gobierno ya adelantó que no va a convocar a paritarias sino que van a definir desde el gobierno. Si impacta el aumento de $5.000 que es lo que consistía para algunas franjas docentes, se los absorbe el impuesto a la ganancia de una manera desproporcional, es decir que estamos en un callejón sin salida si seguimos con éstas políticas del gobierno con el respaldo de muchos sindicatos”.