Matt Damon, en la Argentina: quién es Luciana Barroso, la salteña que lo conquistó

Matt Damon y su esposa, Luciana Barroso, están en Buenos Aires y revolucionaron a todo. La pareja llegó junto a sus hijos para visitar a la familia de la exazafata salteña.

Emocionados por la llegada de la dupla, los fans comenzaron a querer saber más detalles de la pareja, especialmente siendo Luciana de la Argentina.

La historia de amor entre el galán de Hollywood y la belleza oriunda de Salta se dio casi 20 años atrás. Corría el 2003 y Matt tenía su primer éxito en la industria del cine con la película "En busca del destino", la cual protagonizó y guionó junto a su mejor amigo, Ben Affleck, y que les valió el premio Oscar como mejor guion original y mejor actor de reparto, por la interpretación de Robin Williams.

En ese entonces, Luciana había hecho un cambio rotundo en su vida. En el 2000 se mudó a los Estados Unidos junto a su hija Alexia, luego de que su primer matrimonio fracasara. Allí comenzó a trabajar de camarera en Miami. En ese momento, Matt estaba en esa misma locación filmando la película "Pegado a Ti". Y fue el azar el que los unió cuando el actor debió refugiarse de un grupo de fans en el bar en donde ella atendía. "Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez sería capaz de asentarme, pero encontré a la persona correcta y cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo. Literalmente, todo cambió en mi vida", reconoció sobre aquel momento que lo cambiaría todo.

Quién es Luciana Barroso

Previo a su mudanza a los Estados Unidos, Luciana Barroso trabajaba como azafata. La nacida en Salta, tuvo una infancia dura, con una madre trabajadora que debió dejarla al cuidado de sus abuelos, quienes eran provenientes de Italia.

Desde muy chica, Luciana cultivó su pasión por las artes y sería un hobby que trasladaría a la universidad, ya que se graduó con una licenciatura en Artes en una universidad local. Pese a esto, se dedicó a volar por el mundo. Allí conoció a Arbello Barroso, con quien se casó en y luego fue madre de Alexia, su primera hija, en 1999. Pese a que su matrimonio no funcionó, los ex guardan una muy buena relación hasta la actualidad.

Luciana y su romance con Matt Damon

Tras el flechazo, la pareja comenzó a salir y el 9 de diciembre de 2005 se casaron. Pese a la notoriedad del actor, su boda ocurrió en la intimidad, con amigos y familia más cercana.

Un año después, la pareja recibió a su primera hija juntos: Isabella. Dos años más tarde, llegaría Gia Zavala, su segunda hija, y por último, en 2010, nació su tercera hija Stella. Luego de eso, Matt adoptó legalmente a Alexia, la hija de Luciana.