Uno por uno, los crímenes y hechos violentos que más impactaron recientemente a Salta

Una de las noticias más relevantes por estas horas en Salta es el hallazgo sin vida de Darío Monges con 5 disparos en la cabeza, en el barrio El Círculo de la Capital provincial, caso que causó conmoción por la violencia con la que fue perpetrado.

En ese contexto InformateSalta realizó un repaso de los hechos más impactantes con el mismo tinte violento que han acontecido en la provincia, como así la consternación episodios que han involucrado los denominados sicarios.

. El crimen de Circunvalación: En octubre del año pasado se reportó un siniestro vial en la zona de la Circunvalación Oeste, pero con el correr de las horas se supo que no fue un vuelco de una camioneta sino un crimen. Las víctimas eran Romina Isabel Zerda (37) y Jonatan Pablo Tolaba (32), presentaban un disparo en la cabeza. Entre sus prendas se halló un fajo de billetes de $200, siendo un total de $10.000, que estaban mojados, "aparentemente con nafta". Se habló de una “mexicaneada” de drogas.

. El asesinato de un remisero: En octubre del 2020 el crimen de Rubén Vedia de 42 años con tintes de sicariato provocó gran conmoción en la comunidad de Salvador Mazza. Había salido desde su domicilio junto a su hijo a bordo de su auto particular y a pocos metros de la Policía Federal, dos sujetos que a bordo de una moto tipo enduro, tras una discusión, detonaron al menos 7 balas sobre Vedia. Tras la balacera, el hombre perdió la vida al instante y su hijo resultó seriamente herido.

. El femicidio del dique de La Caldera: En diciembre del 2021 se produjo el hallazgo de una mujer si vida en inmediaciones al dique Campo Alegre, en La Caldera. Las primeras informaciones indicaban que la víctima estaba golpeada y mutilada, luego se supo que estaba desfigurada por golpes, con mutilación de falange, con lesiones graves en el tórax y con evidentes signos de haberse resistido a un ataque criminal.

. La condena a los sicarios: En agosto el Tribunal de la Sala II de Juicio del distrito Orán condenaron a la pena de prisión perpetua a Juan Ricardo Acosta Martínez, Eric de la Cruz Olivera, Braian Andrés Beltran Morales y Jorge Bernardo Alexis Romero como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego en perjuicio del bagayero Diego Parada.