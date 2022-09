Cruz negó vinculación con el caso Monges: “Quieren desprestigiar mi nombre”

En el marco de la investigación iniciada por la irregular visita de Darío Monges, quien fuera asesinado el pasado 1 de junio, a la unidad penitenciaria de Orán para entrevistarse con el sicario Oscar Díaz, el ex secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, señalado por otro funcionario como quién autorizó el pase, negó tener competencia en el Servicio Penitenciario.

“Yo no puedo hacer o ingerir sobre competencias que no eran de mi área como Secretario de Seguridad. Las habilitaciones de visitas son judiciales porque las personas que están detenidas o demoradas están bajo la jurisdicción de Garantías”, aclaró en FM Aries.

El actual secretario de Gobierno Municipal de la ciudad de Salta aseguró que “no hizo nada fuera de derecho” y asoció las acusaciones a una cuestión política. “Son jugadas políticas que le quieren hacer a uno, quieren desprestigiar mi nombre, parece que les hace ruido mi nombre, quieren involucrarme y meterme en esto, pero no hice nada fuera de derecho”, expresó.

“Yo no soy el que tengo que explicar, sino la justicia”

En ese marco, se mostró dispuesto a colaborar con la justicia, que según dijo, es la que debe determinar las responsabilidades del caso, a la vez que se limitó a ahondar en el caso bajo el concepto de respetar el secreto de sumario ordenado por la Fiscalía. “Hay que dejarlo en las manos de justicia, que ya está actuando con esta situación”, sostuvo.

“Se ha puesto mi nombre en tela de juicio, han sacado conjeturas, pero la verdad mi trabajo sigue siendo el mismo atendiendo a la gente y yendo a los barrios”

Cruz no negó conocer a Darío Monges, pero aclaró que fue a raíz del rol de la víctima como gestor del municipio de Vaqueros. “Fue un personaje de la política vinculado a gestiones que era muy inquieto y gestionaba cosas para el municipio de Vaqueros, en Seguridad, Deportes, yo lo conocí de esa parte, un hombre gestor y después de su vida privada desconozco lo que hacía”, sostuvo.

En relación a las acusaciones sobre un supuesto pedido de su parte para autorizar la visita de Monges al sicario, insistió en que no tiene injerencia ni competencia sobre el Servicio Penitenciario. “De las declaraciones de cada funcionario se tendrán que hacer cargo ellos, quedará en manos de ellos cuáles han sido los protocolos que se han tomado o no para la visita a las unidades carcelarias”, manifestó.

“La justicia deberá determinar si el protocolo se llevó como tiene que ser, si tienen la autorización judicial, todo eso lo está investigando la unidad fiscal”

A su vez negó conocer al sicario Díaz. "No conozco a la familia, no tengo ningún tipo de contacto ni relación con ello, se nota de que hacía falta un poco desprestigiar el nombre de Benjamín Cruz, y yo la verdad no tengo nada que esconder, nada que ocultar, seguiré trabajando como lo vengo haciendo”, aclaró en FM Aries.

"Yo creo que el objetivo primero es que se investiguen quiénes son las personas que cometieron el delito y el grado de responsabilidad que puede haber de algún funcionario y seguir avanzando con la seguridad de los salteños", dijo.

Por último, pidió esclarecer la situación sobre quiénes fueron los responsables del crimen de Monges. "La justicia deberá determinar quiénes son las personas que han cometido esta aberrante delito, por el bien de esa familia, ojalá que se llegue a quienes son las personas que realmente cometieron ese delito", finalizó.