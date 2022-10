Se supo cómo murió la fisicoculturista argentina en Brasil: “Mientras dormía”

Johana Colla (30), la fisicoculturista que compitió en un torneo sudamericano el último viernes, no tuvo una muerte violenta, según le aseguraron a Clarín fuentes cercanas al consulado en San Pablo. "Murió naturalmente, sin hallarse ninguna sustancia ni ningún rastro de violencia", confirmaron luego de realizarse la autopsia.

El cuerpo de Johana, que fue reconocido por JMR (iniciales de quien sería su pareja actual y que habría estado con la deportista al momento del fallecimiento), se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de San Pablo y será liberado por la Policía Civil en las próximas horas para su repatriación. De ese trámite está encargando Jorge Asp, presidente de la Federación de Fisicoculturismo.

"Si todo sale bien, mañana o el miércoles el cuerpo está en Buenos Aires", dijo Asp.

La Federación Argentina de Fisicoculturismo emitió un comunicado en el que expresaba el pesar por la muerte de Johana, quien "mientras dormía sufrió un paro cardíaco", puntualiza en el primer párrafo. "Las autoridades de la Federación nos hemos ocupado de los trámites legales y el acompañamiento a su pareja, quien se encontraba con ella en ese momento".

Sobre los dichos de la familia, el presidente de la Federación Jorge Asp afirmó desde San Pablo que "nada es así". En medio del trámite de "liberación del cuerpo y traslado a la funeraria", sostuvo que se están "haciendo cargo del traslado y todos los gastos porque la familia no puede". Y agregó: "Y Jonathan, que es la pareja, nada de ex pareja, me está ayudando con los últimos trámites"