Vecinos del norte cortaron ruta 34 pidiendo profesionales para los hospitales

Fue a las 8.30 de la mañana de este miércoles que el paso sobre la ruta 34 se vio interrumpido, en el camino hacia el norte de la provincia, en un reclamo encabezado por los vecinos de General Mosconi en pos de un mejor servicio de salud en los distintos nosocomios de esa parte de Salta, cansados de la falta de turnos y profesionales.

Cabe recordar que esta medida había sido advertida en los últimos días, luego que se replicaran las imágenes de las filas de personas esperando por horas para conseguir un turno, las guardias saturadas, la carencia de médicos para distintas patologías y los pacientes debiendo ser trasladados hasta la Capital, condimentos que hicieron rebalsar la paciencia de la gente.

Los vecinos se congregaron sobre la ruta 34 a la altura de Mosconi, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Orán, donde decidieron interrumpir el paso de todo tipo de vehículos al realizar una barricada con palos, ramas y troncos. La medida de fuerza la levantaban durante 20 minutos cada 3 horas de impedir la circulación vehicular.

Hasta el sitio llegó personal de Gendarmería Nacional tratando de mediar con la gente, quien no desistía de su intención de seguir manifestándose hasta recibir alguna respuesta de las autoridades provinciales. En medio de los bocinazos de los camiones, de los bombos y redoblantes que acompañan la protesta, los manifestantes también se permitieron entonar el himno nacional.

En el medio se escuchaban por micrófono los testimonios de la gente. “A mí me operaron el año pasado, ¿de qué sirve? Todos los meses debo ir a pedir un turno para que me atiendan, hace 3 meses que no consigo turno, estoy aquí gracias a la misericordia de Dios sino ya estaría en la quimio, no entré solo porque Dios Sabe”, decía una paciente oncológica entre sus sollozos.

Por su parte “Pocho” Cabral, un vecino y ex veterano de Malvinas quien impulsó la medida de fuerza, también supo realizar declaraciones, hablando sobre todo a los conductores que debían esperar por el corte. “Ustedes no son culpables, tiene que venir el ministro, les decimos al gobernador y al vicegobernador que vean por qué estamos aquí, les vamos a mostrar que no somos malos, lo hacemos por la salud de muchos que se están muriendo”, decía a los presentes.

“Hace 3 meses que no puedo conseguir turno para que me vuelvan a hacer un estudio”