Horror: tiene 12 años, sufría de bullying y se tiró desde el cuarto piso del colegio

El hecho ocurrió en el colegio Saco Oliveros, en Lima, Perú. Una nena, de 12 años y víctima de bullying, cayó desde un cuarto piso de una escuela y permanece internada en estado reservado, con múltiples fracturas. La familia de Luhana denunció que la menor es acosada en forma constante por su peso y su altura, y que la institución no tomó las medidas necesarias.

Aún no están claras las causas de la caída, si fue un accidente o qué ocurrió. Hasta entonces se sabe que la niña se salvó de milagro y permanece internada con fractura de columna, pelvis y fémur. “Cada vez que llegaba del colegio, llegaba con mal humor; y yo le decía ‘¿Qué te sucede?’. Y me decía ‘Estoy cansada, quiero dormir’, y al día siguiente no quería ir al colegio”, denunció Jaime Carbajal, el padre.

En ese sentido, afirmó que la nena le decía a sus amigos que estaba “harta” de la situación de bullying que vivía en el colegio. “Ella manifiesta: ‘Estoy harta que hablen mal de mí, estoy harta que se burlen. Me corto el cabello y lo ven feo’. Se burlan de su talla, de su peso, de todo”, agregó Carbajal.

“Quiero saber si mi hija se lanzó, si la empujaron o si se cayó”, sostuvo el padre y agregó: “Pedí las cámaras, pero me dicen en el colegio que no hay”. Según investigaciones, Luhana habría pedido permiso para ir al baño a eso de las 11 de la mañana. Aparentemente, nunca fue a esa área y luego cayó desde el cuarto piso.

“En vez de preocuparse por el estado de salud de mi hija, el colegio ahora está pensando en cómo defenderse y cómo utilizar sus estrategias de defensa para limpiar su nombre. Mi hija está a punto de morirse. Me dijeron que necesita múltiples cirugías porque tiene fractura en su columna, su pelvis está destrozada”, declaró.

Además, dijo que el director de la escuela, Dennis Barboza, “nunca dio la cara. Cuando yo fui a reclamar, se escondió”. Sostuvo que los maestros conocían la situación de bullying y no hicieron nada al respecto. /La 100