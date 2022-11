Paola Ávila: uno de los imputados habría vendido sus zapatillas a un "tranza"

En la Sala VII del Tribunal de Juicio se inició hoy la audiencia de debate seguida por el femicidio de Paola del Milagro Ávila, ocurrido el 17 de enero de 2020 en barrio Puerto Argentino. En la causa hay nueve imputados por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género (femicidio): Pablo Guillermo Campos, Jorge Ignacio Olmedo (alias “Colita”), Claudio Mario Herrera, Ezequiel Alejandro Guzmán (alias “Keco”), Javier Alejandro Alfaro, Leonel Edgar Raúl Suárez, Gladys del Milagro Pastrana, Romina Gimena Bracamonte y Cristian Rubén Salas (alias “Lupín”).

El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello (vocales). Está previsto que se extienda hasta el 18 de noviembre.

El cuerpo de Paola Ávila fue encontrado el 17 de enero de 2020, en un terreno baldío ubicado en barrio Puerto Argentino. La víctima tenía un escombro de gran tamaño sobre la cabeza y le faltaban las zapatillas.

Hoy se inició la recepción de pruebas testimoniales. Previamente se les consultó a los imputados si iban a declarar pero se abstuvieron. Los primeros testigos en comparecer ante el tribunal fueron familiares de la víctima.

Una hermana de Paola contó que la joven era costurera y que vivía con sus tres hijos (13, 11 y 10 años al momento del hecho). Residía en barrio Alto La Viña. El terreno baldío donde la encontraron sin vida está ubicado a dos cuadras de su casa, cruzando un canal que divide ese barrio de Puerto Argentino. La testigo refirió que el sitio era un lugar conocido por los vecinos porque ahí se hacían “juntaderas” (reuniones para consumir bebidas alcohólicas). Dijo que no ubicaba a las personas que frecuentaban ese lugar y que desconocía si también consumían drogas. Agregó que ni Paola ni nadie de su familia tenía amistades en Puerto Argentino.

Con respecto a los imputados, afirmó que a algunos los conocía de vista y a otros, de la infancia (vivían cerca de su casa). Sostuvo que Paola solía juntarse con Salas y Olmedo.

Contó que después del homicidio, en el barrio se comentaron muchas cosas. A ella, unos muchachos le dijeron que Herrera había vendido las zapatillas de Paola a un “transa” de Puerto Argentino. Se rumoreaba que al calzado antes se lo pasaron de mano en mano.

También llegó a sus oídos la versión de que, la mañana del hecho, “Colita” Olmedo y Gladys Pastrana pasaron con un bulto oculto debajo de la ropa y que, supuestamente, eran las zapatillas de la víctima.

La testigo dijo desconocer si su hermana era adicta. Sí sabía que de vez en cuando consumía, pero no podía precisar qué sustancia. Supuso que Paola compraba en la zona porque ahí hay “mucho movimiento”. A ella le contaron que Salas vendía.

Luego declaró un hermano de Paola. Contó cómo se enteró de lo ocurrido aquel 17 de enero y repasó la información que en un primer momento obtuvo de los imputados. Dijo que la imputada Bracamonte (quien junto a Pastrana adujeron haber encontrado el cuerpo de Paola) le aseguró que el autor del hecho había sido un tal “Pelado” que vivía en Limache y que tenía un tatuaje en el brazo. Bracamonte le dijo que su hermana había discutido con ese sujeto.

El testigo refirió que, en otra ocasión, se encontró con Salas en la fiscalía y le pidió que le dijera la verdad. “Yo lo conocía porque nos criamos juntos. Salas me dijo que él la había encontrado a Paola muerta pero no sabía qué había pasado. Me aseguró que esa noche él estuvo con mi hermana hasta las 1 y después se fue. Como no podía dormir, como a las 5 volvió (al lugar donde estaban reunidos en grupo) y ahí estaba Paola. Luego él se fue un rato con un tal Coquena y volvió a las 5:40. Le pareció raro no ver a nadie. Pensó que se habían ido al `búnker´ (una `covacha´ ubicada detrás de un tinglado) y ahí vio una persona en el suelo. Vio sangre y se dio cuenta de que era Paola”, relató el hermano de la víctima. Después se enteró de que Salas había sido detenido por estar involucrado en el hecho.

El testigo señaló que sabía que Paola fumaba tabaco y pasta base, pero no todos los días. Tenía conocimiento de que en Puerto Argentino comercializaban sustancias prohibidas y que “Lupín” Salas “hacía la mano” para vender, pero no podía asegurar que era “transa”.

Por último, hizo referencia a un episodio relatado durante su declaración en fiscalía. En aquella oportunidad había comentado que su cuñado escuchó a un tal “Bebo” decir que Paola había peleado con tres hombres antes de que le quitaran la vida; que la habían ultimado en la casa de “Keco” Guzmán y que luego habían trasladado el cuerpo al baldío.

Mañana proseguirá la recepción de pruebas testimoniales. Declararán vecinos y policías. Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal de la UFEM, Mónica Poma.