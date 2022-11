¿Otro grupo involucrado en el atentado? Las "Mabeles" y sus amenazas al poder

Las "Mabeles", quienes fueron apodadas de esa manera por Jonathan Morel de Revolución Federal, son un grupo de mujeres que se dicen "libertarias" y son muy cercanas a Javier Milei y Patricia Bullrich.

Según informó el periodista de C5N Mauro Federico, este grupo de mujeres anti kirchneristas comenzaron a juntarse en el 2012, pero en el último tiempo se acoplaron a las movilizaciones de Revolución Federal y fue Jonathan Morel quien las apodó "Las Mabeles".

Este grupo de mujeres, entre las que se encuentra Sabrina Basile y que tienen vinculación con Ximena Tezanos Pinto, más conocida como la vecina de Cristina Kirchner, se caracteriza por apoyar a Javier Milei, Waldo Wolf y Patricia Bullrich, participar de acciones violentas, reivindicar la dictadura cívico-militar y, algunas de ellas, son antivacunas.

Pero lo que más sorprendió es que una de ellas, llamada Erica 'Che' Kenny, que trabaja como peluquera en la sociedad de Luján, subió hace una semana a sus redes sociales una foto de ella con un arma de fuego y junto a la leyenda: "Todo en la vida se aprende, ¿no?", publicación que luego borró.

Ante esta situación, le envió un mensaje a una periodista y le explicó: "Soy la de la foto, me hago cargo y doy la carita. Yo te explico una cosa y se lo pasas a (Alberto) Fernández, Cristina. A ver... Cristina me chupa un hue..., Macri me chupa un hue... y Milei me chupa un hue...".

"Es un arma para cazar gatos, si no sabés de armas no podés ensuciar a una persona, y escuchá bien: yo estoy en contra del nuevo orden mundial. No tiene nada que ver con Cristina Kirchner, para que lo entiendas cerebrito. Yo le quiero reventar la cabeza a Bill Gates, Soros y al Papa", resaltó. Sin embargo, el periodista de policiales Paulo Kablan aseguró que se trata de un arma de fuego real y no de balines, como apuntó Kenny.

En este contexto, se filtró una imagen, que sería de este lunes, en donde se ve a la peluquera tiñendo a Ximena Tezanos Pinto, en la casa ubicado un piso arriba de la casa de la Vicepresidenta, algo que encendió nuevamente todas las alarmas por su seguridad.