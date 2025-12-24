Cristina pasará la Navidad internada tras la cirugía

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner pasará Navidad internada en el sanatorio Otamendi según se informó en el último parte médico difundido.

La ex mandataria se recupera de una cirugía de apendicitis. El último parte médico indica que se le practicó una tomografía abdominal tras presentar "síntomas compatibles con íleo posoperatorio".

Los médicos indicaron que "continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada". A su vez, se precisó que se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo.

Por último, el parte indica que la ex vicepresidenta continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal y no presenta fiebre hasta el momento.