Nene asesinado por su madre: “La Justicia es lenta para el pobre”, dijo el papá

Cristian Jiménez, el papá del nene de cinco años asesinado por su madre policía en Tucumán, le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales.

"Ayer me arrebataron mi vida, mi corazón, me quitaron todo. El dolor que tengo en mi alma es inaguantable, perdí a mi hijo asesinado", escribió el hombre con suma tristeza.

Y siguió: "Solo cinco años tenía mi superhéroe, él solo quería ser feliz y me lo quitaron ayer en un ataque de locura e inconciencia de su propia madre. Esta mañana que me levanté pensando que era una pesadilla pero me encontré con la verdad".

"Dios por qué primero a mi mamá y ahora mi hijo”, lamentó.

Luego apuntó contra la justicia por no escuchar su reclamo, ya que había pedido por la tenencia de su hijo. "Dos años peleé en la justicia para que me den su tenencia demostrando todo, pero la justicia es lenta para el pobre y rápida para el rico", reveló.

"Hoy tengo que despedir a mi hijo en un ataúd, a mi razón de mi vida, a la luz de mis ojos. Si la justicia hubiera actuado como tenía que ser él estaría jugando en su jardincito con sus primitos", lamentó.

Y se despidió: "Cómo le explico a Gael que su compañero Yuli no va a poder venir, cómo me explico a mí mismo no poder buscarte más y jugar contigo. Solo me queda tu hermoso recuerdo mi superhéroe, mi Yulian te amo hijo".

El asesinato

La mujer policía, identificada como Manuela Medina, asesinó a su hijo y luego intentó suicidarse con un tiro en el abdomen, pero sobrevivió y está internada.

Ocurrió en Los Ralos, Tucumán, y según informaron fuentes policiales citadas mató al niño "utilizando un arma blanca".

El hecho ocurrió durante la tarde del martes y, según revelaron, Medina estaba en la fuerza desde 2017.

Luis Ibáñez, secretario de Seguridad de la provincia, calificó el hecho de "desgraciado" y detalló: "Hemos tenido un hecho desgraciado. Una empleada policial ha ultimado a su hijo de corta edad utilizando un arma blanca y después intentó quitarse la vida con un disparo en el abdomen".

Y añadió: "Fue trasladada a un Centro Asistencial de la Capital. Aún está con vida".

Luego, brindó detalles sobre el puesto que ocupaba Medina en la fuerza: "Es una empleada policial de la promoción 2017. Estaba trabajando en el ámbito Capital en uno de los Distritos de la Guardia Urbana".

En el lugar del crimen trabajó la parte médica-forense de la Policía para dar intervención a la División Homicidios.

Fuente: Clarín