Estrada: “Los conflictos en el norte no se resuelven con recursos, sino con planificación"

Se vienen unas nuevas elecciones en Salta, y si bien todavía lo único concreto que hay en la fecha en la que se realizará, ya empiezan a sonar diferentes nombres y posibles candidatos para este 2023.

El diputado Nacional por Salta, Emiliano Estrada, en diálogo por Radio CNN Sata 94.7 MHz, afirmó que esta pensando hace tiempo hacia donde tiene que ir la provincia, lo que quedó plasmado en su libro que ya fue presentado.

“Me van a encontrar el año que viene pujando en esas propuestas para una provincia que se ha acostumbrado a no discutir ideas y propuestas. Hay una nueva generación de la política en Salta, de la cual me siento parte”, sostuvo.

Sobre esto remarcó que tiene el deber y la obligación moral de devolverle a la sociedad lo que le dio la educación pública, e hizo hincapié nuevamente en que no hay una discusión de ideas ni de propuestas.

“Los conflictos en el norte no se resuelven con recursos, sino con planificación y conociendo al Estado y la gestión. Creo que estoy preparado para aportar todo lo que tengo para aportar y ojalá podamos conformar un espacio político amplio y diverso donde podamos tener a los mejores”, añadió.

Sostuvo que “sería lindo tener un gobierno en donde cada tema esté llevado adelante por personas idóneas, y no por amigos”. Para finalizar añadió que a los salteños no hay que ofrecerles mejor salud, sino cómo, no mejor educación, sino cómo, de qué manera”.