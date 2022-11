El senador Juan Carlos Romero anticipó que su voto será negativo para el Presupuesto 2023

Luego de su paso en Diputados donde obtuvo luz verde, será la próxima semana cuando la Cámara de Senadores de la Nación debata el proyecto de Presupuesto 2023, para el cual el senador nacional por Salta, Juan Carlos Romero, anticipó que le bajará el pulgar al momento de votar.

Así lo dijo en diálogo con Radio Salta donde dio más consideraciones al respecto. “Al presupuesto el próximo 16 lo tenemos que tratar, ya viene con un paquete armado de Diputados, con todos sus errores a los que el oficialismo no acepta correcciones”, apuntó.

Dicho esto el legislador adelantó cómo será su votación en el recinto. “Voy anticipando que será un voto crítico y un voto negativo, aunque voy a dar quorum porque el Gobierno tiene derecho a tener un presupuesto”, comentó sobre su participación, diciendo que será decisión de cada senador emitir sus votos según cada parecer.

Con todo esto, también se permitió hacer una crítica al manejo económico que está haciendo Nación, sobre todo con el aumento sin freno de los precios. “La inflación no baja, siguen gastando y gastando, Economía puso en planta a 11.000 empleados, si todo el mundo cree que puede seguir viviendo en una fiesta de designación y gastos, estamos perdidos”.

“Si la inflación va a ser más del 100%, es difícil que uno pueda ganarle en esta carrera entre precios y salarios”