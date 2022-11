Jimena Salas: Para la querella, las declaraciones de la ex ministra Figueroa no son determinantes

En diálogo con CNNSalta-94.7 el abogado Pedro Arancibia se refirió a las declaraciones de la ex funcionaria Verónica Figueroa quien aseguró que estuvo el fin de semana del asesinato trabajando en un festival comunitario junto a Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados del homicidio de Jimena Salas.

"Ojalá la justicia investigue, de todas maneras no le aporta mucho a la investigación pero es preocupante", comenzó diciendo aunque luego agregó: "Lo que más me extraña es que me parece que no es una testigo determinante o sustancial que su declaración tenga un peso que pueda cambiar algunas cosas en la causa".

Los dichos de Figueroa podrían respaldarse en "un video de este chico, Javier Saavedra, sentado en segunda fila junto a su novia en ese festival. Lo que podría probar es que la apariencia física coincide con la descripta por los vecinos de la zona".

En estos momentos "la investigación es muy compleja porque hay una enorme cantidad de datos. En las condiciones en las que se encuentra ahora la investigación esperamos que se esclarezca pronto", finalizó.