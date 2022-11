"Quiero poder verla", el duro testimonio de un padre al que le quitaron la custodia de su hija

Un grupo de vecinos se manifestó el martes en las calles de Orán, debido a la "penosa situación que estamos viviendo. Son más de ocho años que estamos sufriendo este atropello por parte de la Justicia", expresó Sergio Solorza, padre de una niña institucionalizada.

El hombre manifestó que su hija "recibió lesiones y agresiones en el transcurso de su niñez, pero para la Justicia eso es nada". Todo fue expuesto mediante denuncias, sin embargo, nunca se realizaron acciones para el resguardo de la menor sostuvo el hombre.

De acuerdo a lo publicado por ElTribuno, Solorza solicitó un régimen de comunicación urgente con la menor, pero aún no obtuvo respuesta por parte del juez Albeza. Consultado sobre por qué considera que la Justicia dictaminó que la niña vuelva con su mamá, dijo que: "Sospechamos que hay un trato de influencias. El manejo de la Justicia es demasiado irregular, hasta el punto de hacer prescribir una causa de lesiones leves, teniendo absolutamente todas las pruebas que certificaban las heridas que recibió mi hija en ese momento", agregó el hombre.

La marcha del padre de la niña de Orán es el tercero que se da en dos semanas, lo que hace por lo menos fruncir el ceño en cuanto a los casos de niños cuyos padres claman por recuperarlos.

Lo que plantea, según él, quedó demostrado en informes psicológicos y que inclusive solicitaron Cámara Gesell, la cual había sido fijada para el 17 de noviembre pasado. "Pero una hora antes de que se realizara, sin saber por qué acallaron la voz de mi hija una vez más y la suspendieron", dijo el padre.

Reiteró que el pedido es uno solo: que le devuelvan a su hija. "Desde que se la llevaron no sé dónde está. No tuve ningún contacto ni comunicación. La madre no me contesta el celular y el que le hicimos llegar está apagado", remarcó.