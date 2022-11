Comenzó la migración: para los privados, las filas en las escuelas obedecen a la suba de cuotas

Fue por octubre cuando InformateSalta daba cuenta de la preocupación que había en los colegios privados, quienes temían una fuerte migración de sus estudiantes por el aumento de cuotas que anunciaron a fines de ese mes, con los valores para el año entrante. Ahora esa alerta se está volviendo una realidad.

Es que tras las imágenes que comenzaron a viralizarse, de padres haciendo largas filas y por mucho tiempo (incluso durmiendo) afuera de las escuelas públicas para anotar a los chicos, el sector privado afirma que esto es producto del retiro de los estudiantes de los colegios ante los costos para el próximo año y al no contar con la subvención que están pidiendo al Estado. Así lo dijo a InformateSalta el presidente del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), Roberto Suaina.

“Después que les avisamos las condiciones de matrícula y valores de cuotas para el año que viene, los padres se acercaron a los colegios con mucha preocupación, manifestando que deberían de retirar a los hijos e ir a la escuela estatal”, comentó primeramente agregando que “es lo que se está viviendo”.

Asimismo enfatizó que desde el sector “ya habíamos dicho que si no se daba una solución, no había un incremento, del aporte estatal a los colegios de gestión privada para que este impacto no se de en la gestión estatal, no iba a haber lugar y es lo que está pasando, por eso las filas”, como la que se vio recientemente en la Escuela Normal.

Suaina rescató que junto a su preocupación, los padres no quieren retirar a los chicos de las instituciones que han elegido, pero tienen que tomar una decisión ante el problema económico. “Si esto lo advierte el Gobierno, otorgando un aporte estatal a los colegios que no lo tienen o incrementado y regulando a los que sí, se va a generar que bajen las cuotas, una contención a los padres y sería beneficioso para el mismo Gobierno, les es más conveniente mantener un alumno en gestión privada que en estatal”, aseveró esperando novedades sobre el pedido hecho tiempo atrás.

También contó que las vacantes en los colegios privados comienzan a notarse, con los tutores yendo a buscar lugar en la gestión estatal pero no encontrándolos y entran a un cuello de botella. “Si bien los lugares en nuestras instituciones está, no pueden solicitar el pase sin tener el lugar en la escuela estatal”, explicó.

Con esto, ¿qué se puede pensar como escenario en lo privado para el inicio del ciclo lectivo próximo? “Si no hay una respuesta del Gobierno, es muy preocupante que se cierren divisiones en escuelas privadas”, no descartó Suaina esta posibilidad.