Lionel Messi habló sobre el “Andá pa allá, bobo” y dejó una frase contundente: “No me gustó...” (VIDEO)

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, recordó su fuerte cruce con el entrenador de Países Bajos, Louis Van Gaal en el Mundial de Qatar 2022 y el momento en el que nació la mítica frase: "Andá pa’ allá, bobo", luego del partido por los cuartos de final y reconoció que no le "gustó dejar esa imagen" pero "son cosas que pasan".

"No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ’Viste lo que dijo’, a propósito. Y bueno, cuando terminó todo eso no me gustó lo que hice, no me gustó el ’andá pa’ allá’ y todo eso", señaló Messi en una entrevista con Andy Kusnetzoff por Urbana Play.

"Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa muy rápido. No te da para pensar en nada, uno reacciona cómo reacciona pero no estaba nada pensando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también”, reconoció Messi.

"Lo sé. Sé que hay de todo", bromeó Messi sobre todos los productos que comenzaron a venderse después de la frase para el futbolista Wout Weghorst y agregó: "Fue natural y reaccioné de esa manera. Habían pasado muchas cosas con ese jugador y un par más, momentos de tensión, cruces… Que se te ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Estaba en la zona mixta, muy reciente...".

Además, el 10 reveló que dialogó con Juan Román Riquelme, quien ya había tenido un encontronazo en España con el director técnico de Países Bajos.

"Hablé con Román después del partido. En realidad me escribía siempre después de los partidos, hablaba con él. No solo en el Mundial, sino durante todos los años, siempre hablo de vez en cuando con Román. Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y bueno, comentamos un poco todo eso", concluyó Messi.

La semana pasada, el propio vicepresidente de Boca reveló las charlas que había mantenido con la ‘Pulga’ durante la conquista del Mundial de Qatar. “Creo que algo había declarado, ¿no? Como que en el Mundial pasado no la había tocado o algo así… Qué va a hacer. Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol: al mejor no lo podés hacer enojar. Es preferible abrazarlo, besarlo. Que no te quiera atacar, que no te quiera ganar. Si lo hacés enojar, es peor. Cuando el que mejor juega se enojó, no tenés chances de ganarle. ¿Cómo hacés? Es imposible”, opinó Riquelme.

Las frases más destacadas de Messi con Andy Kusnetzoff

-"Por suerte se dio lo que tanto deseé durante toda mi carrera y llegó casi al final".

-"La Copa del Mundo es pesadita".

-"Cada uno deseaba que su país fuera campeón, pero muchos a medida que se iban quedando afuera iban con Argentina porque deseaban que yo fuera campeón del mundo. Fue algo que escuché mucho durante este Mundial. Fue algo increíble, creo que nunca se dio algo así. Toda esa energía hizo que al final se diera".

-"Antes de la final hicimos la misma rutina que antes de los demás partidos. Estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien y que estábamos haciendo todo para que se diera"

-"¿Por qué le dije ’ya está’ a Antonela? Porque ya se había terminado, después de tanto tiempo, tanto sufrimiento... Hubo épocas donde sufrí muchísimo con la Selección, muchas decepciones, finales perdidas... Recibí muchísimas críticas, de todos los colores. Y mi familia sufría mucho más que yo. Fue cerrar el círculo: ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada". /A24