Lucio Dupuy: una de las asesinas pidió someterse a una terapia hormonal masculinizante en la cárcel

Un día después de que Magdalena Espósito Valenti y su novia Abigail Páez fueron declaradas culpables del crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, delito por el que recibirán prisión perpetua, Páez pidió someterse a una terapia hormonal masculinizante desde el penal de San Luis, donde está alojada, aunque avance en el proceso de hormonización seguirá en una cárcel de mujeres.

Páez ya realizó consultas y expresó su deseo de cambiar de sexo, que ya había manifestado antes del asesinato de Lucio. El costo del tratamiento correría por cuenta del Estado puntano.

Sin embargo, previo al asesinato de Lucio, Páez ya había realizado consultas con especialistas de La Pampa, para avanzar en el proceso de hormonización. Aunque había expresado su temor al “efecto por la edad”. También había expresado su deseo de sacarse las mamas porque ella se considera del género no binario. Asimismo, manifestó su necesidad de retomar terapia psicológica, que había comenzado en Santa Rosa, pero que luego abandonó.

Ambas detenidas no estuvieron presentes en la audiencia en la que hicieron la lectura de la sentencia. Además, Espósito Valenti y Páez ya no son pareja. Pese a que la madre del niño “perdonó a Abigail Páez”, no continúan su relación amorosa y duermen en celdas separadas. También trabajan en talleres de panadería y cotillón.

Por su parte, la madre de Páez, quien durante el año pasado visitó dos veces a su hija en el penal de San Luis y recién se volvió a reencontrar con ella en Santa Rosa durante el juicio, expresó que "no le entra en la cabeza", todo lo que sucedió. "Siento que no es la Abi que yo crié", dijo.

"No le voy a soltar la mano porque es mi hija, pero no puedo avalar eso. Antes de conocer a Maga era otra. Maga nunca nos cuadró", agregó. Respecto a la absolución de Espósito Valenti sobre el delito de abuso sexual, la madre de Páez sostuvo: "Las dos vivían juntas, no podía ser que la condenen a Abigail sola". No obstante, la mujer expresó que "si hubiera sabido lo que pasaba, lo hubiese ayudado".

En esa línea, el hermano de la acusada, remarcó que Abigail cambió "a partir de su relación con Magdalena", a quien describió como una persona "que no tenía amigos, ni rumbo" y que "hablaba mal de todo el mundo, incluida su madre y el papá de Lucio, Christian". Además, manifestó que Espósito Valenti tampoco tenía un empleo: "Era vaga, la mantenía mi hermana", contó. /Crónica

En cuanto a su hermana, el joven expresó que "siempre fue muy unido a Abigail", y puntualizó que en su familia no había violencia. "Nunca fuimos problemáticos, cero violencia y esto nos afectó", contó. Aún así, remarcó: "Si algo hizo lo va a tener que pagar".