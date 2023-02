Repudiable, abuela acosada por un vecino que arroja excremento en sus paredes

Desde 2021, Elba Ríos, una mujer de 70 años que reside en V° Mitre desde hace más de 40 años, viene siendo víctima de un vecino que la amenaza de muerte, la acosa y arroja excremento en su vivienda, ubicada en calle Julio Alderete 1349.

"Es un problema que lo tenemos del año 21, no solo yo sino que son varios vecinos. Tengo todas las denuncias de mis vecinos, denuncias penales por amenazas, contravenciones por daños en domicilios. Estoy cansada, no duermo tranquila por esta situación".

La mujer al borde de las lagrimas contó la situación. "La madrugada del viernes me tiró excremento y la madrugada del sábado me volvió a tirar. Él vive de mi casa a dos casas", relató.

En cuanto a los motivos de las agresiones la mujer dice no entender su accionar. "Tuvimos dos mediaciones en Ciudad Judicial, pero no se presentó. Nunca le dije nada, pero si cuando lo encuentro le pregunto por qué me tira excremento, por qué me hace este daño y me dice ¡Yo no fui! y me amenaza, que tiene un machete".

Si bien Elba es quien encaró la lucha para sacar el hombre de la vivienda que ocupa, son muchos los vecinos que padecen la agresión de este hombre.

"Me presenté hice la denuncia penal, yo lo encontré y le dije ¿ por qué me molestás?, ¿ por qué me seguís haciendo daño? Entonces me amenaza ¡callate vieja! desaparecé, andate de la cuadra, tiene un machete" según contó la mujer por Multivisión el hombre de unos 47 años de edad es adicto.

La casa es de la acusada del homicidio de la maestra Rosa Sulca

La vecina contó que la vivienda que ocupa desde 2021 el hombre que la acosa es la casa donde vivía la joven acusada del homicidio de Rosa Sulca.

"Este hombre es tío de la chica que asesinó a la maestra en V° Mitre. Esa casa estaba totalmente vacía, destrozada, porque la manifestación que hubo con la muerte de la maestra la destrozaron, después hubo una consigna mucho tiempo y de la noche a la mañana apareció él".

Posible detención y consigna policial

Desde la Justicia tras las muchas denuncias y presentaciones, se le informó que se emitirá una orden de detención y que se le extenderá la consigna policial que tiene dentro de su domicilio.

"Desde el sábado que estoy con la consigna hasta hoy pero la doctora va pedir por 7 días más. Esto ya no da para más, temo por mi vida, trato de no acercarme mucho, no sé hasta donde podré correr, tengo 70 años. Es mi casa, por qué no puedo vivir en paz, tranquila".

Denunció que incluso arrojó pintura a un auto ajeno que una mujer pagaba para dejar en su garaje.

"Hoy a mis 70 años no puedo vivir en paz porque este hombre no me deja vivir en paz, este hombre me hace daño. Tengo que estar limpiando un excremento que no sé de quien es. Subida en una silla para poder limpiar", concluyó llorando Elba.