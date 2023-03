Emiliano Durand: “Hay que tener prioridades, el Teleférico no lo es, las inundaciones lo son”

En el primer programa de Sin Vueltas, conducido por Federico Storniolo en la pantalla de Somos Salta, Emiliano Durand actual senador provincial por la Capital salteña y candidato a Intendente, señaló que decidió ser candidato a intendente porque sabe que "hace falta en cada barrio en donde tiene propuestas en distintas áreas de la ciudad como en el trabajo y seguridad".

Durand contó por qué decidió lanzar su candidatura justo en medio de una actividad barrial. “Es el lugar en donde trabajamos hace más de 6 años, todas las semanas estamos en los barrios haciendo cursos, incluso sábados y domingos. Vemos que las prioridades están cambiadas, es decir, lo que la gente necesita no es lo que la Municipalidad le está dando, las soluciones que necesita la gente no se las da el municipio”.

“Cuando decimos trabajo no se trata de llenar la Municipalidad de empleados públicos, porque eso no es dar trabajo, dar trabajo es cuando aprendés a hacer algo por vos mismo, porque nosotros queremos gente que no dependa de nosotros sino gente que salga adelante, darles herramientas y lo venimos haciendo pero hace falta apoyo estatal. Por eso, esos procesos los tenés que agilizar, lo sabemos porque lo escuchamos, estamos del otro lado y no encerrados en una oficina porque sabemos hacer las cosas”.

Por otro lado el actual senador dijo que del presupuesto, solo 15 millones son créditos a pequeños emprendedores, "es muy poco no alcanza, no es ni el 1% ya que la Ciudad de Salta es la octava ciudad más grande del país en donde se busca que la gente salga adelante".

En referencia al tema del estado de las calles dijo: “Falta planificación, vos no podes salir a hacer 3 meses antes de la elección todas las deudas que tenés pendientes en toda tu gestión, nosotros trabajamos todo el año y todos los días, planificamos, vos para arreglar las calles no podes salir a bachear las calles para que la gente vea que estás haciendo algo, primero tenés que sincerar el estado de las calles que es malo luego tenés que tener un plan que sea sistemático durante 4 años en conjunto con Aguas del Norte, no es echándose la culpa sino que la gente necesita la solución".

También se refirió al proyecto del cual habló la intendenta Bettina Romero, de urbanizar el Teleférico y dijo que: “Hay que tener prioridades, el Teleférico no lo es, las inundaciones son una prioridad, el espacio verde es una prioridad, la seguridad en los barrios, los árboles tapan las luces y hay inseguridad. Las paradas de bondi son una prioridad, el Teleférico hoy no es una prioridad, es un sueño”.

Impuestazo municipal

“Con respecto al impuestazo, cuando asumió la intendenta Bettina Romero la Unidad Tributaria que es lo que paga cada uno y es la base del cálculo de impuestos costaba 9,95$ y hoy está casi en 65$, cuánto subieron los impuestos desde que asumió la señora Bettina Romero un 600% y la inflación en estos tres años fue del 340% es decir que los impuestos subieron el doble que la inflación“.

Este año el candidato a intendente marcó que los impuestos subieron en un solo tramo más de un 60%, no de manera gradual y se preguntó "a quién le suben los sueldos a principio de año, sabemos que a los sumo suben un 10%".

Fotomultas

Sobre las fotomultas opinó duramente: “Van a cobrar fotomultas sin campaña de seguridad vial, solo quieren recaudar, del 100%, el 45% se lo van a dar a una empresa privada, le pido a la intendenta que no haga estas cosas antes de las elecciones, donde van a ser contratos que los salteños van a tener que pagar por años, que espere después de las elecciones a ver si la gente quiere que ella siga o no, yo a estas fotomultas con nombre y apellido no me gustan”.

Por ultimo, concluyó que "en las campañas se dicen cosas, se miente", pero desde su círculo eso no pasa ya que trabajan y se preparan con un equipo de profesionales donde se va hacer gestión en la Ciudad y "se vienen cosas mejores".