Volvieron a reclamar en las puertas de Gasnor por la falta de respuestas

No es novedad el hartazgo de los salteños ante las falencias de la empresa GASNOR en sus servicios y atenciones, porque a los penosos recuerdos de la falta de atención en los últimos años, el prolongado cierre de sus oficinas por la pandemia y las “sin soluciones” a los vecinos, la prestación que brinda la firma deja muchísimo qué desear.

Es así que las múltiples problemáticas han llevado a una movilización durante la mañana de este martes, con entidades y agrupaciones sociales manifestándose en las puertas de la empresa, sobre calle España al 700, a fin de dejar en claro su descontento ante la falta de soluciones, pero también al no tener una predisposición para escuchar las demandas de la gente.

El móvil de InformateSalta llegó hasta la manifestación en pleno centro de la Capital provincial, donde se concentraron los grupos sociales con pancartas, carteles, banderas, también con pasacalles, al son de los tambores y los redoblantes que enfatizaban el descontento con la empresa.

“Somos compañeros, estamos trabajando en merenderos, en comedores, no paramos de trabajar y nos manifestamos porque no nos escuchan”, dijo al respecto Eric, del Frente de Organizaciones de Lucha, quien en el caso de GASNOR apuntó a que además de no contar con gas natural, no cuentan con la garrafa social. “Nos sacaron del programa diciéndonos que debemos volver a actualizar nuestros datos para acceder al subsidio al gas”, espetó.

“No tenemos respuestas de GASNOR”

El manifestante hizo énfasis en que los damnificados ante la falta de empatía de la empresa es con comedores y merenderos. “Pedimos el subsidio”, les demandó pensando en las atenciones que deben brindar para la gente que asisten, pero sin el recurso y sin la disposición de la firma en ayudarlos.