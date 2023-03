Críticas a la candidatura de Cornejo en Quijano: “Desde el punto de vista ético y moral es incompatible”

Manuel Cornejo, ex intendente de Campo Quijano, está acusado de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor. Sin embargo, volvió a postularse y quiere recuperar la intendencia del municipio.

Pero esto no es todo, le siguen apareciendo causas que parecían estar bajo la alfombra, pero de a poco salen a la luz. Esta vez se conoció que desde Auditoría de la Provincia, durante la gestión de Cornejo, había enviado fondos para productores de Potrero de Linares, pero nunca llegaron. El hombre se habría quedado con la mitad de estos fondos, $250 mil, que no rindió en ningún lado y no figura ni en el ingreso ni en el egreso de las arcas del municipio.

Ahora, Rodrigo Palazzo, abogado querellante del municipio de Campo Quijano, explicó que a través de la justicia no se pudo impedir que el ex intendente Manuel Cornejo, imputado por diversos hechos de corrupción, se presente nuevamente como candidato.

"Desde el punto de vista ético y moral es incompatible que pretenda volver a administrar un municipio que ha perjudicado tanto. Si bien está pendiente el juicio oral y público en junio, desde el punto de vista legal, Cornejo no tiene problemas de presentarse en las próximas elecciones”, explicó el letrado por FM Pacífico.

Mediante varias auditorías internas la querella tiene comprobadas las comisiones de diversos hechos delictivos e irregularidades en los últimos tres años de su gestión como intendente de Campo Quijano.

Hay faltantes de unidades del parque automotor del municipio y falta de fondos sin respaldo de documentación, los que superan los $ 84 millones de pesos desde el 2017 a diciembre de 2019, como hechos de corrupción, informó Nuevo Diario.

“El principio de inocencia lo habilita para participar y creemos que será la gente quien decida con su voto el día de mañana. Y si bien es cierto que tiene restricciones y medidas que en caso que las siga incumpliendo podrían revocar esta medida de seguir como imputado en libertad, y ordenar inmediatamente su detención", agregó Palazzo.