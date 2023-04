Esteban propone que los médicos hagan residencias en el interior

El ex ministro de salud y actual candidato a diputado provincial, Juan José Esteban estuvo presente en los estudios de CNNSalta-94.7 en dónde fue consultado por su giro a la política partidaria.

En este sentido, Esteban enfatizó: "43 años me llevaron a hacer política sanitaria, evidentemente ahí conocí los problemas de la gente y me dejaron a la puerta de planificar y ejecutar para resolver los problemas de la gente".

Respecto a una problemática que afecta a la Provincia, la seguridad vial, sostuvo que "se debe trabajar en dos aspectos; concientizar desde la escuela primaria en adelante y después las multas porque tenemos por ejemplo tolerancia cero y eso no ha movido el amperímetro de los accidentes viales".

El paso del ejecutivo al legislativo puede ser difícil, algunos funcionarios suelen descubrir un sistema burocrático hasta entonces desconocido, "es un tema que lo he vivido yo estando en el ejecutivo, las leyes no terminan de reglamentarse por un problema de presupuesto y mi compañera de fórmula Laura Cartuccia me lo está comentando".

Por otro lado, brindó detalles sobre su propuesta para que los médicos realicen residencias en el interior de la provincia. "El fuerte mío es salud pública, evidentemente las residencias son fundamentales y las tenemos que trasladar permanentemente al interior de la provincia, no más residencias en capital, hoy los médicos nos tenemos que trasladar a que se formen los grandes hospitales del interior", dijo.

Además señaló que es fundamental mejorar el control de los niños desnutridos y hacer un seguimiento permanente de manera tal que no volvamos a tener niños con desnutrición. "Si nosotros no dejamos capacidad instalada en la provincia, la realidad no va a cambiar", afirmó.