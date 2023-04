Hernández Berni proyecta un 'Plan de Arraigo' para los jóvenes de Tartagal

Escuchando las distintas voces que serán protagonistas en las elecciones que se avecinan y durante la campaña que acaba de comenzar, CNN Salta -94.7 MHZ- recibió la visita del actual diputado provincial y candidato a intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, quien dio su mirada sobre la situación de la ciudad norteña, enfatizando la necesidad de generar oportunidades para sus habitantes sin depender del centralismo de la provincia.

Primeramente señaló que, tiempo atrás, la reconstrucción del tejido social en Tartagal requirió de todos los sectores para terminar con la imagen de dicho lugar como ‘capital’ del piquete, pero que ahora volvieron los cortes de ruta diarios. “¿Cómo hacerse cargo? Con prevención, planificación, prevención y proyección, Tartagal merece gestión, es un municipio exigente, tuvo que ponerse de pie una y otra vez superando obstáculos constantemente”, aseveró.

Es aquí que, de su experiencia en la Cámara Baja de la Legislatura y del debate político con otros espacios, el postulante de Avancemos dijo que dicha experiencia es la que necesita para resolver los problemas. “El desafío es generar un municipio productivo, el Estado debe llegar con herramientas e infraestructura para que las economías familiares se sigan expandiendo; necesitamos generar laburo para que los jóvenes, que no tienen acceso al laburo, al crédito ni a la vivienda, si no te casás ni te inscribís en el IPV, con suerte no tenés una casa y esa es la realidad”, subrayó.

En este punto dijo que una de sus bases de campaña es lo que llamó ‘Plan de Arraigo’, el cual fundamentó que “queremos que en la ciudad donde naciste y creciste de podás desarrollar, ¡basta de pagar pasajes para que un pibe se vaya a la puerta de una empresa en el sur tratando de conseguir trabajo, de pagar pasajes para que la gente venga a Capital todas las semanas por un turno médico!”.

“Donde vos nacés y crecés, ¿por qué no podés desarrollar tu vida? Queremos que vengan empresarios, ¿quién va a venir si todos los días cortan las rutas, si no hay médicos?”

Rescatando la integración del frente Avancemos ante la pluralidad de voces para resolver con distintas miradas las necesidades de la gente, Hernández Berni también habló que su preocupación es el dengue donde la cantidad de afectados en Tartagal “ha sobrepasado al sistema de salud; cuando no se toman las medidas del caso pasan estas cosas donde familias enteras tienen dengue”, sumó para concluir.