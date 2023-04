Lanzan una rifa solidaria para ayudar a personas en situación de calle

El joven Matías Farfán lanzó a través de su cuenta de Instagram una rifa para juntar fondos y brindar un plato de comida a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

"Hoy más que nunca necesito la colaboración de cada uno de ustedes. Estoy realizando una rifa solidaria para solventar gastos y poder hacer lo que me gusta. Ayudar a gente en situación de calles. Con tu granito me das una gran mano. Esta vez me toca pedir porque lamentablemente no llego a cubrir los gastos. Lo hago de corazón. Por eso realicé una rifa solidaria cada numerito. Lo estoy vendiendo a $300 pesos con premios increíbles", publicó el joven.

También recibe donaciones de ropa y alimento no perecederos. La rifa se sorteara el 9 de mayo 2023 en la 25 de mayo 809.

Los interesados se pueden contactar con Matías al 3815179794. El alias para la persona que desee colaborar ACCIONSOCIAL.48

LOS PREMIOS SON LOS SIGUIENTES

1 PREMIO $100.000 EN EFECTIVO

2 PREMIO $70.000 EN EFECTIVO

3 PREMIO $30.000 EN EFECTIVO

4 PREMIO $15.000. EN EFECTIVO

5 PREMIO $ 2 DIAS DE COMIDA SIN CARGO PARA 2 PERSONA EN LA @lajugueteriasalta

6 PREMIO 1 CANASTA FAMILIAR

7 PREMIO 1 VIAJE EN AUTO A CUALQUIER PUNTO DE LA CIUDAD