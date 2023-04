Autoconvocados de Salud marcharon a la Casa de Gobierno: piden mejoras salariales

Este mediodía, autoconvocados del área de Salud se manifestaron por las calles de la ciudad y marcharon hacia las puertas de la Casa de Gobierno, ubicada en barrio Grand Bourg, pidiendo mejoras salariales.

En diálogo con InformateSalta, una de las referentes aseguró que el ministro de Salud, Federico Mangione, firmó un acta acuerdo con los Colegios de todas las especialidades, pero solo dos presidentes pertenecen a Salud Pública.

“Dijo que en esta marcha acompañaban candidatos políticos, no había una bandera política, que no sea gremial, que no sea del personal de salud autoncovocados. Solicitamos una vez más hablar con el señor gobernador”, dijo.

Por su parte, otra trabajadora presente resaltó que, a diferencia de otras veces, esta marcha fue multitudinaria. “¿Le parece raro que a poco tiempo de las elecciones esta marcha se haga evidente? Le venimos reclamando hace meses y usted hizo las cosas a ocultas, le pagó a los médicos a ocultas, dividiendo al equipo de salud y desconociendo el esfuerzo y el valor del resto del equipo”, expresó.