Ataques narcos siguen aterrando a una familia en B° Los Lapachos

A fines de abril la familia Chalup que reside en un domicilio en B° Los Lapachos sufrió un atentado en manos de lo que sería una organización narcocriminal que le realizaron una pintada en el vehículo y un incendio que fue controlado, en esa oportunidad Luis Chalup salió por los medios locales pidiendo protección desde la Justicia, pero al parecer nada bastó para que estos malvivientes dejen de perseguir a esta familia que asegura no saber los motivos de los ataques.

Hoy nuevamente la familia Chalup decidió salir a buscar ayuda a través de los medios ya que en la madrugada del lunes , alrededor de las 1:50, incendiaron completamente el auto anteriormente atacado. Llama la atención que mientras estuvo la consigna policial hasta el miércoles pasado no sufrieron ningún ataque.

Luis contó por Multivisión "Tenía una custodia que estaba por 7 días, terminó el miércoles. Esta gente esperó que se vaya la policía y vino de nuevo a quemar el auto. Sospecha de nada, no tengo problemas con nadie, absolutamente con nadie, la verdad no sé por qué a mí por qué a nosotros por qué al auto, no entiendo nada y eso esto y pidiendo que la Justicia actué, no puedo seguir viviendo así, se ve que me están siguiendo".

En cuanto al incendio, contó que su hijo mayor sintió ruido del plástico que se estaba quemando y salió inmediatamente y bueno no se llegó a prender tanto, igual con manguera tampoco podía apagarlo, fue corriendo a la comisaría y con un matafuego lo pudieron apagar, no llegó a prenderse todo".

La justicia sospechan de mí

Luis Chalup cansado de esta situación y la demora en la investigación "Ya no se puede seguir así, yo no sé, tienen que averiguar, tienen las pistas, todo lo necesario para averiguar. Incluso se entrevistaron ayer con mis hiijos y están desconfiando, obviamente de mí, esta perfecto, quiero que me investiguen, que me sigan, para que vean que yo no tengo nada que ver" dijo por Multivisión.

El vecino contó que la policía les manifestó a sus hijos que entienden no es una confusión "Que mis hijos hablen conmigo porque seguramente yo podía tener algo, ahora tienen que venir para hablar conmigo. quiero que vean que no tengo nada que ver con nadie, no tengo ningún problema. No entiendo por qué me hacen esto a mí".

Cámaras de seguridad

El vecino explicó que en su vivienda posee dos cámaras de seguridad que toman como una persona incendia el rodado.

"Una en la punta y otra en la pared del costado. Se ve una persona que pasa caminando, se ve que es un flaco, no es una cámara buena, pasa con gorra y un bidón en la mano, con una mochilita y pasa y se va para allá, para la esquina, de ahí demora 4 minutos y de ahí viene caminando, se agacha y tarda casi un minuto en prender fuego".