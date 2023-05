Rocunilla “Adventure Land” se convierte en el epicentro de la aventura y el deporte extremo

Grandes deportistas y amantes de la aventura se reunieron en Rocunilla Adventure Land para vivir una jornada cargada de acción y destreza.

El pasado sábado 13 de mayo se llevó a cabo Rocunilla Extreme, un evento que tuvo lugar en el imponente barrio de Grupo MDay, donde se contó con la presencia de aproximadamente 400 entusiastas de la aventura y la participación de reconocidos deportistas, el evento se convirtió en un éxito rotundo.



Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de las distintas modalidades de la carrera que estuvo a cargo de Las Chicas Corren, por los diferentes senderos que ofrece Rocunilla. Además de realizar el pre entrenamiento para el Desafío de las Nubes, junto a José Meolans.



“Agarré la bici para seguir haciendo deportes como estilo de vida y parte de la salud. Comencé a andar porque me operé de la rodilla y como parte de la rehabilitación me pidieron que fuera arriba de una bici. Desconociendo el deporte y empezando a subir, me encontré con una disciplina que me hace sentir muy a gusto y que disfruto. A veces de caradura me meto a participar, lejos del alto rendimiento, pero lo disfruto y salgo con amigos", comentó el olímpico.

A su vez, los hermanos Benavides siguen poniendo a Salta en lo más alto, y realizaron una demostración en “Mantillo MX Park”, la nueva pista de motocross y enduro.

“Es hermoso poder vivir esto y que mucha gente quiera vernos. Esta nueva pista que hicimos junto a Grupo MDay es un proyecto muy lindo. Faltaba una pista bien puesta con todas las condiciones dadas, porque sé que hay mucho potencial en Salta. La idea es que muchos fanáticos puedan tener un lugar donde venir, pasar un lindo día de entrenamiento, en familia, con amigos y ser referente me pone muy contento”, mencionó Kevin Benavides.



Rocunilla Adventure Land es el primer barrio diseñado para los amantes del deporte y la naturaleza, ubicado en el km 1.580 en ruta nacional N9.



“Diseñamos una sede de aventura y desafíos para quienes quieran disfrutar la vida al aire libre. Además Rocunilla Adventure Land tiene 600 hectáreas donde se busca que se desarrollen los deportistas de montaña, tanto para los que hacen deporte a motor, como trail running, mountain bike y 4x4. La idea es que nos una la naturaleza, y vamos en busca de esa comunidad. Este evento lo vamos a hacer todos los años con personas que inspiran como ocurrió con los hermanos Benavides y José Meolans.” mencionó Magdalena Day.



Además, habló sobre la nueva pista inaugurada: “Mantillo MX Park busca ser el semillero de los próximos jóvenes. Es el enorme desafío que tengo, junto al compromiso con las mujeres, que siempre está. Quiero inspirarlas y empujarlas para que cumplan sus sueños. Las chicas que están en la organización dieron todo para que esto pase y que sea para los salteños. Es un enorme desafío como empresa”, cerró la empresaria.