Tras los anuncios de Massa, aseguran crece la grieta entre barrios populares y la clase media

El ministro de economía Sergio Massa anunció nuevas medidas destinadas al fortalecimiento del crédito al sector privado y mejoras del marco normativo, con el objetivo de sostener el consumo, aumentar la inversión y disminuir los daños relacionados con la sequía.

Los anuncios incluyen un incremento del 30% en los límites de compra en cuotas con tarjetas de crédito y del 25 por ciento para las operaciones de pago en una sola cuota. También aumentarán un 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente a mi pymes. En tanto, quienes paguen con tarjeta de crédito podrán financiar sus consumos con un límite mayor, tanto en cuotas como en efectivo.

En este sentido, InformateSalta dialogó con Federico Maigua referente de ISEPCI (Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana) quien comentó: "Para nosotros es complicado, cayeron los consumos en los comercios de cercanía y el 70% de los consumos que se hacen en el hogar se hacen en esos negocios que son los almacenes, carnicerías y verdulerías de los barrios".

Es que en estos comercios no llegan los programas como Precios Cuidados o Precios Máximos, ya que "todos los convenios que firma el Gobierno Nacional se reducen a las cadenas de supermercados y ahí hace las compras el 30% de la gente aproximadamente".

Esto deja a un 70% de la gente relegada y es la que termina "pagando la inflación". Esto ha hecho que en el último tiempo se modifiquen los patrones de consumo y cada vez los hogares salteños compren menos productos, asegura Maigua.

"Para tener una tarjeta de crédito tenes que estar registrado sino es muy difícil, en los barrios populares la mayoría de trabajadores vive en la economía popular, son cuentapropistas, viven de changas, hay micro emprendedores o son contratados por sectores medios para realizar tareas domésticas. Son quienes están fuera del mercado laboral formal y quienes no pueden acceder a una cuenta de crédito", sostuvo.

Esto hace que ampliar el margen de la tarjeta de crédito no ayude a las personas, "la gente la usa para alimentarse y no hace más que endeudarse con las tasas de interés. Son todos parches que vienen de la Nación y no impactan de lleno".

"Lo que debería hacer el gobierno como política anti inflacionaria y sobre todo en los alimentos es intervenir en la cadena de producción, comercialización, de transporte que generan los grandes grupos económicos, ahí se pondría mejorar un poco la cosa. Y si el Estado mismo produciría alimentos haría que bajen los precios las empresas privadas", finalizó.

¿Qué cambiará?

En el Palacio de Hacienda estimaban que más de 20 millones de argentinos tendrían un margen mayor en su tarjeta para comprar un 30% más, ya que por cada $10.000 pesos disponibles para comprar en un pago, se sumarán 3.000 pesos más de disponibilidad.

En el caso de una familia que cuenta con 50.000 pesos de crédito disponible en su tarjeta, ahora tendrá 65.000 pesos, en base a los cálculos adelantados por las fuentes del Palacio de Hacienda. Este aumento permitirá a las familias acceder con el Plan Ahora 12 a más bienes.