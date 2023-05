Victoria Donda sin filtro: acusó a Javier Milei de dormir con 8 perros y su hermana

La subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda, advirtió que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, puede representar "la muerte y el aniquilamiento de una parte de la sociedad".

"Llevar adelante las políticas neoliberales que quiere instalar Milei son las políticas neoliberales que ya vivimos en los ´90. Y significaba que teníamos de cada dos chicos que nacían en Argentina uno por debajo de la línea de pobreza. Y significa que muchos mueran desnutridos, antes de llegar a los cinco años", explicó.

"La muerte y el aniquilamiento de una parte de nuestro pueblo. Sí, por supuesto", ratificó la expresidenta del Inadi sobre el economista liberal de derecha, a quien caracterizó como "un panelista despeinado, que grita en un escenario, que duerme con 8 perros y su hermana".

De todos modos, señaló que no le preocupa Javier Milei en sí mismo sino el discurso que está detrás de su figura, que encuentra eco en cada vez más gente producto de una política que en los últimos años no dio respuestas a la altura de las necesidades populares.

"A mí me preocupa que un pibe que lo único que tiene es una mochilita de Rappi y sus piernas que la arriesga todos los días en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires cada vez que hace un cruce de calle quiera votar a Milei y piense que la dolarización puede ser una salida", dijo.

"¿Sabés por qué me preocupa? Porque ese pibe no va a ver un dólar nunca en su vida. Porque ese pibe está detenido en una situación de angustia personal porque no sabe si va a llegar a fin de mes o no va a llegar a fin de mes y nadie le está dando respuesta. A esa gente es a quien le tenemos que dar respuesta y el kirchnerismo se la dio", comparó, refiriéndose al proceso iniciado en 2003 y finalizado en diciembre de 2015.