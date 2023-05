Mientras hay docentes en paro, muchos chicos están sin comer en las escuelas

Pese al acuerdo que desde el Gobierno de la Provincia lograron con los gremios docentes, con un aumento del 24$ hasta agosto y un bono de $60.000 que se pagará en dos cuotas, hay un sector de estos educadores realizando una medida de fuerza con marchas y cortes que impiden la circulación vehicular y el desarrollo normal de las actividades, perjudicando igualmente a los chicos de continuar con el dictado del ciclo lectivo 2023.

En medio de esas protestas, pese al aviso de descuento, algo que esta medida de fuerza también está generando un impacto negativo es en la distribución de la copa de leche, lo cual para muchos estudiantes significa un plato de comida al día, más para aquellos de bajos recursos, que hoy lo tienen privado al no poder asistir a las clases.

Sobre este tema se manifestó el ministro de Educación de la Provincia, Matías Cánepa, quien en diálogo con Multivisión Federal llamó al sector autoconvocado a entablar un diálogo acorde y correcto, pero con los chicos en las aulas. “Dejar a los chicos sin clase no puede ser la forma de dialogar, no puede ser la forma que los chicos estén sin clases e ir a cortar la ruta, en una negociación no se puede decir ‘o esto o nada’”, aseveró.

A esto recalcó como importante el servicio alimentario escolar que se brinda en más de 700 unidades educativas por toda la provincia. “Por eso es importante que estén en las aulas, el Estado invierte casi $5.000 millones en el servicio; al no estar en las escuelas, en muchos parajes no se prestan esos servicios”, aseveró sobre la gravedad que implica para los estudiantes que esperan este alimento.

“Los llamamos a la reflexión, (los chicos) no pueden ser desatendidos”

Dicho esto recalcó en el límite planteado desde el Gobierno de la Provincia para la suba salarial, en medio del esfuerzo presupuestario para mantener la impronta de un salario que le gane a la inflación y que es una de las mejores paritarias del país. “La situación del país afecta a las familias pero también a los estados; en estos 3 años tuvimos paritarias con la premisa clara de resguardar el salario, es un hecho objetivo, es una de las mejores del país con un gran esfuerzo (…) pero hay un límite”, puntualizó para concluir.