¡Cuidado! Remisero trucho se hace pasar por amigo para estafar

La situación fue denunciada por un jubilado de 76 años que fue víctima de robo bajo esta nueva modalidad. Contó que un conductor se hizo pasar por un conocido para robarle la billetera con $20.000.

El confuso episodio ocurrió el pasado viernes en la zona este de la ciudad. Allí, según dejó plasmada en la denuncia policial, fue víctima de un conductor quien le hizo el cuento del tío, al hacerse pasar por un amigo y finalmente sacarle el dinero que llevaba en sus bolsillos.

"Ese día salí a caminar por la avenida Artigas y cuando iba entre la Cerámica del Norte y la escuela Fray Luis Beltrán, se me acerca el conductor de un auto rojo que me pregunta: '¿A dónde vas?'. Lo miré y le pregunté si me conocía de algún lado. 'Quién no te va a conocer a vos, desde lejos te he reconocido'", narró el denunciante de 76 años, quien argumentó que "por mi trabajo llegué a conocer a muchas personas que me saludan en la calle y a veces ni sé quiénes son y pensé que si me conocía".

Con esa confianza ganada por el conductor, el jubilado se subió al vehículo, lugar donde se produjo el robo. "Me preguntó si tenía cambio de $500 y le dije que sí. Le di cinco billetes de $100". En ese momento el ladrón frenó de golpe para sacarle la billetera. La víctima dijo haber quedado "desorientado" y descendió del automóvil. Tras darse cuenta que efectivamente no tenía sus pertenencias, buscó al vehículo hasta lograr reconocerlo en una esquina. "Cuando le reclamé, me tiró la billetera y se dio a la fuga. Estaban mis documentos pero no mi dinero", sostuvo.

El jubilado anotó la patente del vehículo y radicó la correspondiente denuncia "porque seguramente a más de una persona le pasó lo mismo que a mí".