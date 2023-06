Senadores a favor de regularizar la protesta: "Que cada vez que haya un piquete, se avise"

En la previa del debate del proyecto que busca regularizar las protestas sociales, Carlos "Kety" Rosso, senador de General Güemes, sostuvo que el derecho a reclamar corresponde pero tiene que ir acompañado del derecho a transitar”.

Además señaló que “que ninguna protesta está avalada por la sociedad", a la vez que enfatizó que "esa ley es algo que todo ciudadano considera que tiene que ser en que cada vez que haya un piquete, se avise y se consulte”, dijo.

Por su parte el Senador por Metán, Héctor Dauria, consideró importante una pronta resolución para el bien de todos. “Nadie quiere que corten las calles justo cuando hay una grieta muy importante. Estoy a favor de que no hayan más piquetes, no se puede seguir cortando las calles porque nos afecta a todos” cerró por Aries FM.